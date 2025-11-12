Sony WH-1000XM5: qualità top e prezzo mai visto, occasione d'oro

Scopri le Sony WH-1000XM5 a €249 (prezzo pieno €349): cancellazione del rumore avanzata, Hi‑Res Audio, 30 ore di autonomia e custodia rigida inclusa. Pro e contro della promo.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 12 nov 2025
La musica non è solo un sottofondo: è un’esperienza che può cambiare la giornata, rendere un viaggio indimenticabile o trasformare una pausa in un momento di puro relax. E oggi hai la possibilità di portare tutto questo a un livello superiore, grazie a un’occasione che capita di rado: le Sony WH-1000XM5 sono disponibili a un prezzo irripetibile, con uno sconto del 29% che le rende accessibili come mai prima d’ora. Dimentica le solite offerte: qui si parla di un vero affare, un taglio netto di 100€ che spalanca le porte all’eccellenza audio senza compromessi. Non si tratta di una semplice promozione, ma di un’opportunità concreta di mettere le mani su un prodotto di riferimento, spesso riservato solo agli audiofili più esigenti. Approfittare di questa offerta significa garantirsi una qualità d’ascolto senza paragoni, investendo in un accessorio che saprà accompagnarti ovunque, dal lavoro alle vacanze, passando per ogni momento di relax domestico.

Il massimo della tecnologia, ora alla portata di tutti

La cancellazione attiva del rumore delle Sony WH-1000XM5 è semplicemente una spanna sopra la concorrenza: grazie a un sofisticato sistema di microfoni e all’Auto NC Optimizer, queste cuffie si adattano automaticamente all’ambiente circostante, isolandoti da qualsiasi distrazione. Che tu sia in treno, in aereo o in ufficio, potrai immergerti nella tua musica preferita senza compromessi. La tecnologia LDAC assicura una trasmissione audio ad alta risoluzione, restituendo ogni sfumatura sonora con una fedeltà sorprendente. L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 30 ore di ascolto continuativo, con la possibilità di ottenere ben 3 ore di riproduzione con soli 3 minuti di ricarica rapida tramite adattatore USB-PD. E non finisce qui: il peso contenuto di soli 250 grammi e i cuscinetti ultra-morbidi rendono queste cuffie ideali anche per le sessioni più lunghe, senza mai affaticare.

Sony WH-1000XM5 Custodia Rigida | Cuffie Wireless Premium con Cancellazione del Rumore,Bluetooth,Chiamate Chiare,Hi-Res Audio, Fino a 30 Ore di Autonomia, Compatibili con iOS e Android – Silver

249,00349,00€-29%
Versatilità e comfort per ogni esigenza

Non è solo la qualità audio a fare la differenza: le WH-1000XM5 brillano anche per la loro versatilità. Grazie alla connettività multipoint, puoi collegare simultaneamente due dispositivi, passando in un attimo dallo smartphone al laptop senza dover mai interrompere la tua esperienza. L’integrazione con l’app Sony Headphones Connect ti permette di personalizzare ogni dettaglio, dal profilo sonoro ai controlli touch, adattando le cuffie al tuo stile di vita. Il pacchetto è completato da una robusta custodia rigida, un cavo AUX, il cavo di ricarica e il manuale utente: tutto quello che serve per portare la tua musica ovunque, in totale sicurezza. Se cerchi il meglio per viaggi, lavoro o semplice piacere d’ascolto, le WH-1000XM5 sono la scelta che fa la differenza. Non lasciarti sfuggire questa occasione: la qualità si sente, ma oggi si vede anche nel prezzo.

