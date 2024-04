Sony WH-CH520, piccolo, anzi piccolissimo prezzo per queste ottime cuffie wireless!

Sony WH-CH520 sono cuffie wireless dal prezzo accessibile e dall’ottima qualità audio. Non sono un prodotto da cestone, bensì un dispositivo che fa del rapporto qualità prezzo il suo punto di forza. Oltre ovviamente a tutta una serie di caratteristiche avanzate e prestazioni che le elevano rispetto alla fascia di prezzo alla quale appartengono. Il MAXI SCONTO Amazon è poi la classica ciliegina sulla torta: MENO 53%, più che metà prezzo quindi, col costo che passa da 70 euro a 33 euro! Questa offerta Amazon è quindi un’occasione unica per portarsi a casa un paio di cuffie wireless di qualità Sony senza spendere troppo! Assolutamente da non perdere! E sbrigatevi, stanno andando a ruba!

Costano poco e suonano da paura!

Sony WH-CH520 hanno diverse caratteristiche che le rendono perfette per tutti coloro che cercano “minima spesa, massima resa”.

Innanzitutto sono molto comode, non pesano troppo e i padiglioni sono ben imbottiti. Questo significa che oltre a non affaticare troppo la testa, riescono ad isolare molto bene i rumori esterni.

La qualità audio è decisamente ottima. I bassi sono di grande impatto senza strafare, medi e alti sono vividi e decisamente presenti. Più in generale restituiscono un suono ben equilibrato, decisamente e piacevole.

Soprattutto le cuffie Sony WH-CH520 sono dotate della tecnologia 360 Reality Audio che ottimizza, via sito ufficiale, il suono in base alla forma delle proprie orecchie. Una tecnologia questa che ha solo Sony e che produce grandi risultati su misura per ogni utente.

Lato esperienza d’uso, non possiamo non citare la connessione Multipoint, i pulsanti “azione” comodamente posti sui padiglioni, mentre Swift Pair e Fast pair ottimizzano e facilitano la connessione delle cuffie con smartphone o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth.

Da ultimo, ma non per importanza, Sony WH-CH520 hanno una durata della batteria maxi, fino a 50 ore! E se le cuffie si stanno scaricando una ricarica rapida di 3 minuti può aggiungere un’ora e mezza di ascolto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.