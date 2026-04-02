Sony Xperia 1 VIII, leak clamoroso: il nuovo design potrebbe rompere una tradizione lunga anni

Per anni Sony ha scelto una linea precisa, riconoscibile e quasi immobile nei suoi smartphone di fascia alta, ed è proprio per questo che i nuovi render del possibile Xperia 1 VIII stanno facendo molto più rumore del solito.

Le immagini trapelate mostrano un possibile cambio netto nel design del prossimo top di gamma Sony. Il dettaglio più evidente è il nuovo modulo fotografico posteriore, che abbandonerebbe la classica disposizione verticale per passare a una soluzione più compatta e più visibile. Per la linea Xperia, che negli ultimi anni ha puntato soprattutto sulla continuità, sarebbe una svolta difficile da ignorare.

Questo leak interessa non solo chi segue Sony da vicino, ma anche chi guarda al mercato smartphone in generale. Quando un marchio così legato alla propria identità visiva lascia intravedere un cambiamento tanto marcato, il tema non è solo estetico. Il punto è capire se Sony abbia deciso di aggiornare davvero il modo in cui vuole essere percepita nella fascia alta.

La fotocamera posteriore è il segnale più chiaro

Secondo i render, il futuro Xperia 1 VIII potrebbe arrivare con una nuova isola fotografica di forma più quadrata, molto diversa da quella vista sui modelli precedenti. È questo l’elemento che colpisce subito, perché va a toccare una delle parti più riconoscibili del design Sony. Se questa scelta venisse confermata, il telefono apparirebbe immediatamente più nuovo anche a chi non segue ogni anno l’evoluzione della serie.

Dietro questa modifica potrebbe esserci anche una ragione pratica. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un sensore zoom più grande, che avrebbe spinto Sony a ripensare la disposizione della parte fotografica sul retro. In questo senso il redesign non sarebbe soltanto un esercizio di stile, ma la conseguenza di una scelta tecnica più ambiziosa.

Anche la parte frontale potrebbe cambiare

Uno degli aspetti più discussi riguarda la parte anteriore del dispositivo. I render mostrano infatti un possibile foro nel display per la fotocamera selfie, soluzione che rappresenterebbe una rottura abbastanza netta con la tradizione recente di Sony. Finora il marchio aveva continuato a preferire cornici più visibili, mantenendo uno schermo pulito e senza interruzioni.

Se questo dettaglio fosse reale, il prossimo Xperia sarebbe più vicino al linguaggio visivo oggi dominante tra gli smartphone premium. È un passaggio che potrebbe piacere a chi da tempo chiede un look più moderno, ma potrebbe anche far discutere chi apprezza proprio il fatto che Sony abbia continuato a seguire una strada diversa rispetto alla maggior parte dei concorrenti.

Il punto vero non è il singolo dettaglio, ma il cambio di passo

Il valore di questo leak sta soprattutto nel messaggio che porta con sé. Da tempo gli smartphone Sony vengono percepiti come prodotti coerenti, ma anche troppo prevedibili. Per questo un cambiamento così visibile conta più del solito. Non si parla soltanto di un nuovo modello, ma della possibilità che il marchio abbia deciso di rimettere mano a una formula rimasta quasi uguale troppo a lungo.

Naturalmente serve cautela. I render restano immagini trapelate, e parte della discussione nata attorno a queste immagini suggerisce che non tutti i dettagli vadano presi come definitivi. Però il segnale resta interessante: anche se il progetto finale fosse meno estremo di quello mostrato oggi, l’idea di un redesign non sembra più così lontana.