Sora di OpenAI è arrivato: Italia esclusa (ma c'è un trucco)

Dopo una lunga attesa, finalmente OpenAI ha rilasciato Sora. Si tratta di un modello di intelligenza artificiale inedito, pensato per la creazione di video realistici partendo da un prompt di comandi. Il primo prototipo visto a febbraio di quest’anno non ha nulla a che vedere con la versione Turbo, resa disponibile in queste ore e che presenta alcune caratteristiche parecchio interessanti.

A partire dalla generazione video più veloce fino ad attivare alla risoluzione fino a 1080p. Non mancano nuove interfacce per renderne l’utilizzo più intuitivo e la possibilità di sfruttare il tool anche per animare immagini statiche o combinare contenuti di diverso tipo. C’è però una brutta notizia: almeno per il momento, non è disponibile in Italia. Se proprio non riesci ad aspettare e vuoi testare subito le potenzialità di Sora, c’è un trucco segreto che è tutto da scoprire.

Sora di OpenAI: il trucco per utilizzarlo anche in Italia

In questa fase iniziale di lancio, OpenAI ha dichiarato che Sora non sarà disponibile in tutta Europa (Regno Unito e Svizzera comprese). “Stiamo lavorando per renderlo disponibile il prima possibile. L’Europa è un mercato chiave e OpenAI sta manifestando il proprio impegno nell’affiancare governi e le autorità di regolamentazione dell’UE e del Regno Unito” si legge in un comunicato stampa.

Ma c’è un modo per per provarlo in Italia? Fortunatamente sì, grazie a un trucchetto facile e veloce a cui forse non avevi ancora pensato. Ossia l’utilizzo di una VPN, grazie alla quale è possibile collegarsi ad un server estero. Scegli uno dei territori in cui Sora è già disponibile, abilita la VPN ed esegui l’accesso. Nulla di più semplice!

Fai attenzione però, perché OpenAI ha dichiarato che bannerà tutti gli account che proveranno a collegarsi a Sora nonostante siano residenti in Paesi non ancora supportati da questo modello di intelligenza artificiale. Sfruttando “metodi alternativi” come le VPN. Puoi quindi provare il trucco, ma a tuo rischio e pericolo.