Speciale San Valentino: modellino LEGO Bambù del Buon Auspicio a soli 23€

San Valentino si avvicina e vorresti regalare al tuo partner qualcosa di davvero originale? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il modellino LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio è disponibile su Amazon a soli 23 euro con un super sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se sei abbonato ad Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione per stupire il tuo compagno con un dono speciale!

Modellino LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio: idea regalo originale e conveniente

Il modellino LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio rappresenta un’ottima idea regalo se a San Valentino vuoi donare qualcosa che sia originale ma ad una spesa minima.

Questa pianta finta di bambù LEGO include un vaso con base effetto legno, ciottoli e 3 steli di bambù verde con foglie. Nello specifico, rappresenta un oggetto di arredamento che funge anche da portafortuna in quanto il bambù rappresenta la stagione estiva nell’arte tradizionale e si ritiene che porti fortuna ai suoi proprietari.

Una volta completato, questo set LEGO Botanical Collection diventa un oggetto d’arredamento per la casa o per l’ufficio che aggiungerà un tocco di calma e tranquillità a qualsiasi stanza. Tra l’altro il kit fai-da-te è un progetto estremamente rilassante anche nella sua composizione, adatto da regalare a lui o a lei in qualsiasi occasione.

Oggi il modellino LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio è disponibile su Amazon a soli 23 euro con un super sconto del 20%. In più, se sei abbonato ad Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione per stupire il tuo compagno con un dono speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.