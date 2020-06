iPhone 12, un altro passo nell’evoluzione Apple

Di Redazione Webnews

iPhone 12 sarà il nuovo smartphone top di gamma di Apple, destinato a rappresentare una rottura col passato dopo anni di restyling poco corposi. Apple dovrebbe annunciare al Mondo la nuova linea di iPhone 12 durante il mese di settembre, come accade ogni anno coi nuovi iPhone, ma al momento non è chiaro se la pandemia di coronavirus COVID-19 farà slittare la consueta timeline di qualche settimana o se in casa Apple riusciranno ad annunciare e commercializzare i nuovi dispositivi senza alcun ritardo.

Proprio come accade ogni anno, le indiscrezioni sui nuovi iPhone si susseguono di settimana in settimana con l’avvicinarsi dell’avvio della produzione e questo 2020 non ha fatto di certo eccezione. Abbiamo voluto fare un riepilogo di tutto quello che sappiamo – o pensiamo di sapere, la conferma arriverà soltanto da Apple a settembre – sul nuovo e attesissimo iPhone 12.

Tutto su iPhone 12: le indiscrezioni

Quanti modelli di iPhone 12? (↑)

I rumors parlano insistentemente di quattro diverse versioni di iPhone 12, tutte con supporto al 5G, ma da qualche giorno si sta vociferando anche di una versione più economica di iPhone 12, senza supporto al 5G, destinata ai Paesi in cui la diffusione della nuova tecnologia non è ancora così diffusa.

5G o meno, i quattro modelli che iPhone 12 che ci aspettiamo a settembre dovrebbero differenziarsi non soltanto per le dimensioni dello schermo, ma anche per la tipologia di display e le caratteristiche delle fotocamere principali.

Questi i quattro modelli di iPhone 12 attesi secondo le indiscrezioni:

iPhone 12 (5,4″)

iPhone 12 Max (6,1″)

iPhone 12 Pro (6,1″)

iPhone 12 Pro Max (6,7″)

Dimensioni e caratteristiche (↑)

iPhone 12

Display: OLED Super Retina 5,4″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Max

Display: OLED Super Retina 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera

iPhone 12 Pro

Display: OLED Super Retina XDR 6,1″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR

iPhone 12 Pro Max

Display: OLED Super Retina XDR 6,7″

RAM: 6 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Processore A14

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera con sensore LiDAR

I tagli di memoria (↑)

Apple dirà addio al taglio da 64 GB – attualmente disponibile per il nuovo iPhone SE e per iPhone 11 – e con iPhone 12 potrebbe partire direttamente da 128 GB per il modello base. Al taglio di memoria da 128 GB sarà affiancato senza dubbio quello da 256 GB e, almeno per i modelli Pro anche dalla versione con 512 GB di spazio di archiviazione.

iPhone 12: quanto costerà? (↑)

Le indiscrezioni si rivelano che iPhone 12 potrebbe avere un prezzo base di 649 dollari negli Stati Uniti. Il prezzo suggerito si riferisce al modello con schermo da 5,4″ e nella versione con 128 GB di memoria. Ecco i prezzi di tutte le varianti di iPhone 12 secondo i rumors più recenti:

iPhone 12 (5.4″): 649 dollari per la versione da 128 GB e a partire da 749 dollari per quella da 256 GB.

iPhone 12 Max (6.1″): 749 dollari (128 GB) e 849 dollari (256 GB)

iPhone 12 Pro (6.1″): 999 dollari (128 GB), 1.099 dollari (256 GB) e 1.299 dollari (512 GB)

iPhone 12 Pro Max (6.7″): 1.099 dollari (128 GB), 1.199 dollari (256 GB) e 1.399 dollari (512 GB)