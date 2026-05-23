Spopola sul web l'App per rilevare l'Hantavirus: attenzione a questo dettaglio

Il tempismo è costruito ad arte: l’app è comparsa nel pieno dell’allarme legato al focolaio sulla nave da crociera MV Hondius, che ha causato tre morti e almeno nove casi confermati di infezione da virus Andes, la variante dell’hantavirus nota per essere l’unica in grado — in casi rari — di trasmettersi da persona a persona.

Nessuno strumento digitale è in grado di rilevare l’hantavirus nell’ambiente. Il virus si trasmette attraverso contatto con urina, feci e saliva di roditori infetti, non attraverso segnali rilevabili da una fotocamera o da un algoritmo di analisi delle immagini.

App per rilevare l’Hantavirus: cosa c’è di vero

L’app analizza le foto per identificare “indicatori di rischio” come escrementi di topi, segni di rosicchiamento o materiali da nido, assegnando un punteggio da 0 a 100 con livelli cromatici di allerta. Il risultato è un’analisi visiva di segnali ambientali generici — utile, al più, come promemoria per tenere pulito un garage — presentata con la veste grafica di uno strumento diagnostico certificato CDC e OMS.

La scheda sull’App Store cita entrambi gli enti come riferimento per le raccomandazioni integrate, senza che nessuno dei due abbia mai autorizzato o validato questo tipo di applicazione. È un dettaglio che molti utenti non verificano: si legge “CDC e OMS” e ci si ferma lì.

Il problema non è solo l’inutilità tecnica dello strumento. Chi si affida a un punteggio di rischio generato da un’app potrebbe smettere di applicare le misure di prevenzione reali: ventilare gli spazi prima di entrare in luoghi chiusi a lungo non frequentati, evitare di spazzare a secco polvere potenzialmente contaminata, usare mascherine e guanti durante la pulizia di ambienti a rischio. Queste precauzioni sono indicate da CDC e OMS, e non dipendono da nessun rilevamento preventivo.

C’è un precedente preciso: durante la pandemia da Covid-19, almeno una dozzina di app false di “contact tracing” erano state distribuite globalmente per diffondere malware e sottrarre credenziali bancarie, secondo ricercatori della società di sicurezza Anomali. Nessuna di quelle app passava per i canali ufficiali degli store. La differenza con il caso attuale è che “Hantavirus Scanner” risulta invece disponibile attraverso l’App Store ufficiale di Apple — il che non implica nessuna validazione medico-scientifica del funzionamento dichiarato, ma basta a far abbassare la guardia.

Il contesto in cui si inserisce questa app è lo stesso che ha alimentato una serie di disinformazioni parallele: teorie complottiste sull’etimologia del nome “hanta”, paragoni strumentali con il Covid, e in Italia persino varianti della truffa telefonica del “nipote in ospedale” adattate all’hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il rischio globale come basso.

Secondo il Viminale, nel 2024 sono stati 244mila gli over 65 vittime di truffe, furti e raggiri in Italia — un dato che non riguarda direttamente le app sanitarie, ma che restituisce la dimensione del terreno su cui si muovono questi strumenti quando si aggrappano all’urgenza percepita di una crisi sanitaria. L’app continua ad avere recensioni positive su App Store.