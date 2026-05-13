Spotify apre gli Account Gestiti anche gratis: cosa cambia per genitori e figli

Spotify porta gli Account Gestiti anche nel piano Free, dando ai genitori più controllo sull’ascolto dei figli senza obbligo di abbonamento.

La novità riguarda anche l’Italia e amplia una funzione finora legata soprattutto al piano Premium Family. Con gli Account Gestiti, i genitori possono creare profili dedicati ai minori di 13 anni, o all’età equivalente prevista dal mercato locale, mantenendo un’esperienza separata da quella dell’account principale. Il vantaggio più immediato è evitare che gli ascolti dei figli influenzino playlist e suggerimenti degli adulti.

La versione gratuita resta però diversa da quella Premium. Gli Account Gestiti nel piano Free includono pubblicità, ma Spotify precisa che l’esperienza è pensata per restare più controllata e legata alla scoperta musicale. I ragazzi possono creare playlist, ricevere raccomandazioni e accedere a funzioni come daylist, mentre il loro Wrapped annuale resta indipendente dalle statistiche degli altri membri della famiglia.

Più controlli per i genitori

Il punto centrale è la gestione dei contenuti. I genitori possono filtrare i brani contrassegnati come espliciti dai titolari dei diritti e limitare la riproduzione di artisti specifici. Per impostazione predefinita, inoltre, video e Canvas sono disattivati, così l’esperienza resta più vicina a un ascolto solo musicale e meno esposta a contenuti visivi non necessari.

Spotify limita anche alcune funzioni interattive. Gli Account Gestiti non hanno accesso a strumenti come Messaggi e Jam, riducendo le possibilità di contatto o interazione esterna. È una scelta coerente con l’obiettivo della funzione: lasciare ai più giovani uno spazio per esplorare la musica, ma con paletti chiari e controlli modificabili dai genitori.

Come si attiva e dove arriva

La configurazione avviene dall’app, seguendo il percorso Impostazioni e privacy, Controllo genitori e poi Crea un Account Gestito. Una volta creato il profilo, le preferenze possono essere aggiornate in qualsiasi momento. Il rollout nel piano Free parte da Italia, Argentina, Colombia, Danimarca, Nuova Zelanda e Svezia.

Per le famiglie, la novità rende Spotify più flessibile. Chi vuole eliminare la pubblicità può continuare a guardare al piano Premium Family, ma l’arrivo degli Account Gestiti nel piano gratuito abbassa la soglia d’ingresso. Il messaggio è chiaro: più bambini potranno usare Spotify con un profilo separato, mentre i genitori avranno strumenti più semplici per gestire musica, limiti e sicurezza senza cambiare piano.