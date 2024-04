Stampante foto Xiaomi AL RIBASSO: la qualità migliore in SCONTO FOLLE (-20%)

Se ami scattare fotografie dal tuo smartphone ma ti manca la sensazione di averle sempre con te in formato fisico, allora c’è un dispositivo che Amazon ha messo proprio oggi in offerta imperdibile. Stiamo parlando della stampante fotografica Xiaomi Mi, un fantastico device portatile che puoi fare tuo a 59,99 euro. Con lo sconto applicato del 20%, che include anche la consegna gratis. Dalla elegante colorazione bianca, è compatibile con qualsiasi tipo di telefono. Devi comprarla subito, è una promozione tra le migliori di tutta la settimana.

Stampante foto Xiaomi: la qualità da professionista a portata di smartphone

Con la mitica stampante fotografica di Xiaomi, sarai certo di poter avere sempre a tua disposizione un dispositivo ideale per immortalare i tuoi ricordi e renderli indelebili. Così che anche quella foto tanto cara che hai salvata in galleria potrà essere sempre con te, appesa al muro di camera o nel portafoglio. Una volta averla ricevuta a casa, potrai configurarla collegandola al tuo smartphone in qualche istante.

Sfruttando il bluetooth per far avviare la prima connessione, mentre per tutte le altre volte avverrà in automatico. Fatto ciò, apri la galleria del telefono e scegli le immagini che vuoi stampare su carta. Al resto, ci penserà il dispositivo di Xiaomi. È completamente Free Ink, il che vuol dire che non c’è bisogno di inchiostro per avere la foto fatta e finita. La tecnologia utilizzata è infatti la termica, che sfrutta il calore per imprimere ogni singolo dettaglio in maniera mai così definita e bella da vedere. All’interno della confezione trovi anche un cavo USB-C per la ricarica e per lo scambio di dati col PC.

Non puoi fartela scappare, con lo sconto del 20% diventa un dispositivo che non può proprio mancare a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.