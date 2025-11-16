Stop al rinnovo della carta d'identità per gli over 70: la novità di Zangrillo

Oltre 400 semplificazioni amministrative già presentate, centinaia di comuni coinvolti, milioni di cittadini over 70 potenzialmente interessati e un ingente investimento di risorse provenienti dal PNRR: sono questi i dati salienti che accompagnano il nuovo pacchetto di riforme lanciato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Il provvedimento si pone l’obiettivo di abolire l’obbligo di rinnovo carta d’identità per tutti i cittadini che hanno superato i settant’anni di età, introducendo una novità che potrebbe cambiare radicalmente la quotidianità di milioni di persone e alleggerire il carico burocratico sui comuni italiani.

La misura si inserisce in un più ampio percorso di semplificazioni amministrative, con l’intento dichiarato di ridurre drasticamente gli oneri e le procedure che gravano sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Fino ad oggi, infatti, gli anziani erano costretti a prenotare appuntamenti presso gli uffici comunali per il rinnovo del documento, spesso affrontando lunghe attese e spostamenti non sempre agevoli. Con la nuova disposizione, questi cittadini saranno sollevati da una pratica che, oltre a essere dispendiosa in termini di tempo, rappresentava una fonte di disagio soprattutto per chi ha difficoltà motorie o vive in aree poco servite dai trasporti pubblici.

Secondo quanto dichiarato dal ministro Paolo Zangrillo, il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione. Gli obiettivi sono molteplici: da un lato, alleggerire la pressione sugli uffici comunali, liberando risorse umane e materiali che potranno essere destinate ad altri servizi; dall’altro, garantire agli over 70 una maggiore autonomia e una migliore qualità della vita, riducendo al minimo le incombenze burocratiche. Un ruolo centrale, in questo scenario, lo giocano le risorse del PNRR, destinate a sostenere la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche.

Non mancano però le criticità. L’annuncio del governo ha infatti suscitato un vivace dibattito tra esperti di sicurezza, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. Una delle principali preoccupazioni riguarda la validità delle fotografie presenti sulla carta d’identità: documenti troppo datati potrebbero non rispecchiare più l’aspetto reale del titolare, rendendo più difficile il riconoscimento in caso di controlli o procedure ufficiali. Altrettanto rilevante è il tema dell’aggiornamento dei dati anagrafici: senza un rinnovo periodico, il rischio è che le informazioni contenute nel documento non siano più allineate con la situazione attuale del cittadino, aprendo la strada a possibili errori o omissioni.

Un ulteriore nodo riguarda la sicurezza. Alcuni esperti sottolineano come la mancata verifica regolare dell’identità possa facilitare il fenomeno delle frodi, soprattutto nelle procedure che richiedono un’identificazione certa e aggiornata, come l’apertura di conti correnti, la stipula di atti notarili o l’accesso a servizi bancari e finanziari. Si teme inoltre che la nuova misura possa generare confusione nei rapporti con le autorità di altri Paesi, dato che molte nazioni richiedono una validità residua minima del documento per consentire l’ingresso sul proprio territorio.

Sul fronte tecnologico, la riforma si innesta in un contesto di rapida trasformazione digitale. Strumenti come la carta d’identità elettronica (CIE) e lo SPID costituiscono già una solida base su cui costruire nuovi servizi e funzionalità, a patto che vengano garantiti investimenti adeguati per assicurare l’interoperabilità e l’aggiornamento remoto dei dati personali. I comuni, dal canto loro, saranno chiamati a rivedere i propri processi organizzativi, introducendo nuove procedure per la gestione di smarrimenti e furti, sportelli digitali dedicati e sistemi di verifica a campione, per garantire un livello adeguato di sicurezza e affidabilità.

Il decreto, che sarà sottoposto al Parlamento nei prossimi giorni, potrebbe essere oggetto di modifiche durante il dibattito legislativo. Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla chiarezza delle disposizioni attuative, dalla capacità dei comuni di adattare i propri sistemi informativi e, soprattutto, dal raggiungimento di un equilibrio tra accessibilità e sicurezza. Solo un approccio integrato e ben strutturato potrà trasformare questa misura in un reale passo avanti nel percorso di semplificazioni amministrative e nell’innovazione dei servizi pubblici destinati ai cittadini over 70.