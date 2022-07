Stranger Things 4, su Twitter gli utenti piangono la morte di un personaggio

Netflix ha concluso Stranger Things 4 con gli ultimi due episodi distribuiti venerdì 1 luglio. Puntate lunghissime, della durata complessiva di quattro ore. Il degno finale per una stagione altrettanto lunga, la cui durata media per episodio è stata di 1 ora e 20 minuti.

Stranger Things 4 non ha concluso la serie di punta del gigante dello streaming, che continuerà con un’ultima scoppiettante stagione (non ancora ufficialmente annunciata, ma si parla di una delle serie più famose nel catalogo, quindi il rinnovo è già automatico). Di seguito sono presenti dei grandi spoiler, per cui è consigliabile continuare la lettura soltanto nel caso in cui abbiate già visto le nuove puntate.

Nella season 4 sono stati presentati dei personaggi interessanti, alcuni dei quali ci hanno messo pochissimo a ritagliarsi un posticino nel cuore degli spettatori. A partire dallo splendido villain Vecna, passando per Argyle, fino ad arrivare al carismatico Eddie. Il finale di stagione ha regalato una serie di colpi di scena agli spettatori, alcuni davvero da pelle d’oca. Per esempio il varco interdimensionale che ha squarciato le fondamenta di Hawkins, così come le gravi condizioni di Max dopo il suo confronto faccia a faccia con l’antagonista.

Ma ciò che ha destabilizzato di più gli spettatori in questi ultimi due episodi del famoso show horror/sci-fi è probabilmente la morte di Eddie, che già dal primo episodio aveva conquistato un’ampia fetta di pubblico. Ripetente dell’ultimo anno e metallaro incallito, Eddie non era visto di buon grado a scuola e più in generale in città, soprattutto perché parte dell’Hellfire Club, un gruppo di Dungeon & Dragons. D’altronde, negli anni ’80, il famoso gioco di ruolo era piuttosto demonizzato dalla società, e nella serie non erano pochi coloro che vedevano l’Hellfire Club come una setta.

In una straziante scena dell’ultimo episodio di Stranger Things 4, Eddie muore sotto i colpi di alcune creature alate del Sottosopra. Si sacrifica come un eroe, per guadagnare tempo e permettere al gruppo di agire e colpire Vecna. La scomparsa del personaggio, come ci si poteva aspettare, non è stata presa granché bene dai fan, che si sono riversati su Twitter per esprimere il proprio dispiacere. Di seguito, è possibile dare un’occhiata ad alcuni cinguettii.

SPOILER #StrangerThings

– – – Ma questi che ci hanno ucciso Eddie quando era uno dei migliori personaggi ma poi Dustin che piange la sia morte

Non meritava una fine così pic.twitter.com/wnDjv30SMr — Sibi (@Tributesibi) July 3, 2022

#StrangerThings SPOILERS

a quanto pare le persone che si chiamano eddie sono destinate a morire pic.twitter.com/Q8iR30QcWK — gab 🎞 lumax protector (@steveparkver) July 3, 2022

In un universo parallelo will e Eddie si sono conosciuti e stanno giocando a D&D insieme

#StrangerThings pic.twitter.com/WmwuBxvIAA — 𝓳𝓮𝓷𝓷𝔂♑︎ ||ST4 era🎸|| -331 (@controsensooo) July 3, 2022

⚠️SPOILER⚠️ #StrangerThings #StrangerThings4Vol2.

Eddie: "Non c'è vergogna a correre, non cercate di fare gli eroi, non oggi, okay?" sempre lui che invece di farsi i cazzi suoi e salvarsi il culo decide di giocare a fare l'eroe sacrificandosi pic.twitter.com/vR7myYUdHe — 🦋Alley🦋 (@alleyyyx) July 3, 2022

SPOILER #StrangerThings

SPOILER #StrangerThings

questa morte non la supererò mai.maii.

eddie si è sacrificato per gli altri..

sei nel mio cuore..#StrangerThings pic.twitter.com/173Rrut9W5 — alexya (@okiialee) July 2, 2022

#StrangerThings spoiler

SPOILER

⚠️Spoiler⚠️

Eddie miglior personaggio di sempre, non si meritava di morire, il suo personaggio aveva un potenziale.

Mi manca da morire, mi ha lasciato un vuoto che nessun personaggio prima d'ora era riuscito a fare #StrangerThings pic.twitter.com/yLarzoCqzB — Stydia 🦋 (@come_unuragano_) July 3, 2022

Avete visto gli ultimi due episodi della serie? Cosa ne pensate?