Sugli scudi i token AI: Render e SingularityNET registrano guadagni importanti mentre questa nuova crypto AI raccoglie $ 6 milioni in presale

L’intelligenza artificiale sta conquistando il mercato delle criptovalute. I principali token AI come Render e SingularityNET stanno crescendo questa settimana mentre gli investitori raddoppiano il loro potenziale di trasformazione.

Nel frattempo, anche un nuovo progetto dalla mascotte bizzarra, WienerAI, sta attirando l’attenzione e si è già assicurato oltre 6 milioni di dollari nel suo round di prevendita.

Render e SingularityNET aumentano mentre si riaccende la corsa delle criptovalute AI

La corsa delle criptovalute IA è tornata e le blue chip come Render e SingularityNET stanno aprendo la strada. Dopo alcuni giorni difficili all’inizio della settimana, Render (RNDR) si è ripreso.

Il token RNDR è aumentato di oltre il 15% nelle ultime 24 ore, tornando sopra i 7,90 dollari. Quel rally ha cancellato le perdite di lunedì e martedì dopo che il token ha trovato supporto intorno a 6,90$.

Ma Render non è l’unica crypto AI che mostra segni di vita. Anche SingularityNET (AGIX) è in rialzo, con un incremento del 22% a 0,57$ nella giornata scorsa.

Questo rally è avvenuto dopo che AGIX ha toccato il supporto a 0,47 dollari, un’area che sembrava essere piena di ordini di acquisto. Alla fine, una volta che le acque si sono calmate, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute AI è tornata sopra i 16,4 miliardi di dollari.

Nelle ultime 24 ore si sono verificati anche volumi spot per oltre 1,5 miliardi di dollari. Resta da vedere se questo trend rialzista si trasformerà in un movimento più ampio.

Ma una cosa è certa: la mania delle criptovalute basata sull’intelligenza artificiale è lungi dall’essere finita.

I catalizzatori positivi si combinano per alimentare la domanda degli investitori per le criptovalute AI

Quindi, cosa sta stimolando l’appetito per i giochi crypto basati sull’intelligenza artificiale?

Diversi catalizzatori positivi stanno convergendo contemporaneamente. In primo luogo ci sono i risultati accattivanti delle principali aziende di intelligenza artificiale come Nvidia.

Le azioni di Nvidia sono esplose e quando grandi aziende come questa iniziano a stabilire record, i riflettori vengono puntati sul settore dell’intelligenza artificiale.

Sebbene RNDR e AGIX non siano collegati a Nvidia, l’entusiasmo si sta riversando sul mercato delle criptovalute.

Ma ci sono anche alcuni fattori specifici delle criptovalute. Ad esempio, l’ambizioso piano della startup CoreWeave di rilevare la società mineraria Core Scientific attraverso un audace accordo di condivisione del potere.

Core Scientific ha rifiutato la proposta, ma la mossa ha attirato l’attenzione.

Inoltre, Fetch.ai, Ocean Protocol e SingularityNET pianificano di creare una nuova “Artificial Superintelligence Alliance” con una potenziale capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari.

La nuova meme coin WienerAI combina umorismo e tecnologia AI e raccoglie 6 milioni di dollari in prevendita

In mezzo a questa mania delle criptovalute legate all’intelligenza artificiale, un volto nuovo sta cercando di trarre vantaggio: l’eccentrico meme token WienerAI (WAI).

Che tu ci creda o no, questo token ha già raccolto oltre 6 milioni di dollari nella sua fase di prevendita. Non male per un nuovo contendente che si concentra su un cane robotico.

Tuttavia, WienerAI ha una vera utilità, a differenza della maggior parte delle meme coin. Vanta un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale in grado di rilevare condizioni di mercato vantaggiose e fornire agli utenti segnali di trading basati sui dati.

Pertanto, un utente potrebbe digitare il tipo di risorsa che sta cercando e il bot suggerirà operazioni potenzialmente redditizie.

Queste operazioni possono quindi essere eseguite su vari DEX, senza addebitare commissioni.

Si tratta di una combinazione di umorismo e tecnologia AI che è nuova nel mercato delle criptovalute. E per questo motivo, gli investitori si sono riversati nella prevendita di WienerAI.

Attualmente, i token WAI hanno un prezzo di $ 0,00072 e possono essere acquistati utilizzando ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito.

Una volta terminata la prevendita, il team di WienerAI prevede di quotare WAI sul mercato. Ciò segnerà la vera prova dell’attrattiva del mercato del token oltre l’hype iniziale.

Se la criptomania dell’IA continua e WienerAI costruisce la sua presenza su Twitter, questo progetto a tema cane potrebbe essere un protagonista a sorpresa.