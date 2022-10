Sul Metaverso per decidere cosa farai da grande

Su Roblox puoi giocare, ma puoi anche decidere cosa vorrai fare da grande. Benefici del metaverso, qualunque cosa significhi e qualunque cosa potrà rappresentare in futuro, questa dimensione sta calamitando le attenzioni del Web e si candida a diventare una nuova galassia catalizzatrice di interessi, mercati, intrattenimento e servizi. Potrà pertanto apparire strano, ma al tempo stesso tremendamente affascinante, il fatto che su Roblox si possa anche fare orientamento didattico, aiutando i ragazzi a capire nel profondo le proprie ambizioni per dare indicazioni utili in ottica di percorso universitario.

Il merito è di AteneiOnline.it, il cui avatar su Roblox si presenta in maglietta e jeans per offrire suggerimenti a quanti vi interagiscono.

Attenzione: benché possa apparire tutto leggero e giocoso, in realtà dietro l’avatar si cela un team di professionisti dell’orientamento didattico, le cui peculiarità sono tali da rendere oltremodo serio e valido il servizio.

Il settore della formazione universitaria online ha visto negli ultimi 5 anni una crescita del 300%, e dati recenti indicano che un liceale su due considera di avviare il proprio percorso universitario studiando da remoto (dati Anvur / Skuola). In parallelo, gli ultimi anni hanno anche visto un’esplosione in popolarità del cosiddetto “metaverso”: spazi di aggregazione digitali altamente immersivi, spesso caratterizzati da componenti di gioco e da un pubblico di giovane età.

Orientamento didattico e Metaverso

L’orientamento nel Metaverso non solo è possibile, ma è anche ad altissimo potenziale. Implica, infatti, la possibilità di una interazione al tempo stesso ipermediata (poiché realizzata all’interno di un ambiente virtuale per definizione) e disintermediata (poiché apparentemente priva di mediatori). Si realizza così un contatto diretto, ma senza influenze personali e di contesto, che consentono una consulenza libera, gratuita, priva di distrazioni e, per questo motivo, efficace.

Laddove si va per giocare e passare qualche ora di svago, laddove la mente è quindi sgombra e libera, AteneiOnline ha portato un proprio avatar per offrire consigli sulla scelta dell’università da scegliere, sul percorso didattico più adatto alle proprie ambizioni, sull’offerta che più di ogni altra possa rispondere al proprio talento.

Spiega il fondatore di AteneiOnline, Matteo Monari: “Il nostro augurio è quello di essere i precursori di un nuovo trend che veda non solo l’orientamento didattico, ma anche l’insegnamento, beneficiare appieno di tecnologie le cui potenzialità didattiche sono ancora largamente inesplorate“. Si parte con l’orientamento, quindi, ma con l’ambizione di andare oltre e di esplorare a fondo il Metaverso come luogo di incontro, di formazione e di opportunità.