Svolta e-commerce, l'obbligo parte oggi: il nuovo tasto che ti tutela quando compri

Dal 19 giugno fare un acquisto online e cambiare idea diventa molto più semplice. Entra infatti in vigore una nuova normativa.

La novità nasce dall’adeguamento del Codice del Consumo alle più recenti direttive europee e punta a eliminare una delle principali difficoltà segnalate dagli utenti negli ultimi anni: la complessità delle procedure per restituire un prodotto o rinunciare a un servizio acquistato online.

Chi acquista su internet conosce bene la situazione. Comprare richiede spesso pochi secondi, mentre esercitare il diritto di recesso può trasformarsi in un percorso fatto di moduli PDF, email da inviare, pagine difficili da trovare e istruzioni poco chiare.

Con le nuove regole questo approccio non sarà più consentito. I venditori dovranno offrire una funzione facilmente individuabile all’interno del sito, con indicazioni chiare come “Recedere dal contratto qui” oppure formule equivalenti che non lascino dubbi al consumatore.

In pratica, il processo per annullare un acquisto dovrà essere quasi immediato quanto quello utilizzato per completarlo.

Come funzionerà il nuovo sistema

La norma non impone necessariamente la presenza di un pulsante fisico nel senso tradizionale del termine, ma richiede una vera e propria funzione digitale dedicata. L’utente dovrà poter identificare facilmente il contratto da annullare, inserire i dati richiesti e confermare la propria volontà di recedere attraverso una procedura guidata.

Una volta completata la richiesta, il venditore sarà obbligato a inviare una conferma senza ritardi, indicando data, ora e contenuto della comunicazione. Questo permetterà al consumatore di avere una prova certa dell’avvenuta richiesta di recesso.

La novità riguarda il modo in cui viene esercitato il diritto di recesso, ma non modifica i termini già previsti dalla legge.

Per la maggior parte degli acquisti effettuati a distanza, il consumatore continua infatti ad avere 14 giorni di tempo per cambiare idea senza dover fornire particolari motivazioni. Restano inoltre valide le eccezioni già previste dal Codice del Consumo per alcune categorie di prodotti e servizi.

Una svolta per chi compra online

L’obiettivo della nuova normativa è rendere il mercato digitale più trasparente e ridurre quelle pratiche che, pur senza impedire formalmente il recesso, finivano per scoraggiare molti utenti attraverso procedure lunghe e poco intuitive.

Per milioni di persone che acquistano abitualmente su marketplace, negozi online e applicazioni, la novità potrebbe tradursi in un vantaggio concreto: meno tempo perso tra moduli e assistenza clienti e maggiore controllo sui propri acquisti. Da oggi, almeno sulla carta, ripensarci dovrebbe essere semplice quanto comprare.