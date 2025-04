Switch Ethernet Gigabit in sottocosto: TP-Link LS105G a soli 12,99€

Se sei alla ricerca di una soluzione pratica e conveniente per migliorare la tua rete domestica o aziendale, il TP-Link LS105G potrebbe essere esattamente ciò che fa per te. Questo piccolo ma potente switch Ethernet a 5 porte Gigabit è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 24%, portando il prezzo a soli 12,99€. Un’occasione da non perdere per chi desidera ottimizzare le proprie connessioni senza spendere una fortuna. Scopri l’offerta su Amazon.

Design compatto e robusto

Il TP-Link LS105G si distingue per le sue dimensioni contenute e il design resistente. Con appena 190 grammi di peso e un formato di 9,8 x 9,8 x 2,5 cm, questo dispositivo si adatta facilmente a qualsiasi spazio, senza sacrificare robustezza e affidabilità. La scocca in metallo garantisce una lunga durata, rendendolo ideale sia per l’uso domestico che per l’ufficio.

Prestazioni Gigabit senza compromessi

Dotato di cinque porte RJ45 con supporto fino a 1000 Mbps, lo switch offre una velocità di trasferimento dati elevata, perfetta per attività come lo streaming video, il gaming online e il trasferimento di file di grandi dimensioni. Grazie alla tecnologia Auto-MDI/MDIX, non sarà necessario utilizzare cavi crossover, semplificando ulteriormente l’installazione.

Efficienza energetica e funzionamento silenzioso

Un altro punto di forza del TP-Link LS105G è la sua attenzione ai consumi. La tecnologia Green Ethernet riduce il consumo energetico, con un massimo di soli 2,78 watt a 220V, senza compromettere le prestazioni. Inoltre, l’assenza di ventole garantisce un funzionamento completamente silenzioso, ideale per ambienti che richiedono tranquillità, come uffici o stanze da letto.

Funzionalità avanzate per una gestione ottimale

Nonostante il prezzo competitivo, il TP-Link LS105G integra funzionalità tipiche di dispositivi di fascia superiore. L’architettura non bloccante assicura un trasferimento dati fluido anche sotto carico intenso, mentre il supporto QoS 802.1p/DSCP permette di dare priorità al traffico dati più importante, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo.

Installazione semplice e compatibilità

Il dispositivo è progettato per essere plug-and-play, eliminando la necessità di configurazioni complesse. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare la compatibilità con i dispositivi di rete esistenti e con il proprio provider internet per assicurarsi di ottenere le migliori prestazioni possibili.

Con una garanzia di due anni per i pezzi di ricambio, il TP-Link LS105G rappresenta una scelta affidabile e duratura per chi desidera un dispositivo di qualità senza spendere troppo. Acquistalo ora su Amazon a soli 12 euro grazie ad uno sconto del 24% e scopri come questo switch può migliorare la tua rete in modo semplice ed efficace.

