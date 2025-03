Switchbot termometro igrometro: precisione smart a soli 7,99€!

SCONTO IMPERDIBILE su un dispositivo che unisce precisione e funzionalità avanzate! Il SwitchBot Termometro Igrometro è un piccolo capolavoro tecnologico ora disponibile a un prezzo imbattibile su Amazon grazie alle Offerte di Primavera: solo 7,99 €, con un risparmio del 47% rispetto al prezzo originale di 14,99 €. Non perdere l’occasione di portare a casa un dispositivo che trasforma il monitoraggio ambientale in un’esperienza semplice, pratica e soprattutto smart.

Grazie al sensore svizzero di alta precisione, il Termometro Igrometro rileva temperatura e umidità con una frequenza di dieci volte al secondo, garantendo dati aggiornati e affidabili in tempo reale. Non solo, le sue dimensioni compatte (appena 5,5 x 5,5 x 2,4 cm) e il peso di soli 101 grammi lo rendono ideale per essere posizionato ovunque, dal soggiorno alla cantina, senza alcuna difficoltà.

Il pratico display LCD ad alta definizione consente una lettura immediata dei valori e include un indicatore di livello batteria, così non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia. Il tutto è alimentato da due batterie di tipo A, facilmente reperibili e capaci di offrire una lunga durata operativa.

Ma la vera magia sta nella sua integrazione smart. Collegalo all’app dedicata per ricevere notifiche personalizzate direttamente sul tuo smartphone ogni volta che i parametri ambientali superano i limiti impostati. Con un raggio Bluetooth di ben 120 metri in campo aperto, il controllo è sempre a portata di mano. Inoltre, grazie alla memoria interna, il dispositivo archivia i dati delle ultime 36 giornate, esportabili in formato CSV per analisi dettagliate. Una funzione ideale per monitorare ambienti sensibili come cantine per vini o frigoriferi.

SwitchBot Termometro Igrometro si installa in un attimo: utilizza il retro magnetico, la piastra adesiva 3M o il supporto incluso per posizionarlo dove preferisci. E se sei un amante della domotica, puoi trasformarlo in un dispositivo WiFi integrandolo con il SwitchBot Hub Mini (venduto separatamente). Questa configurazione permette di connetterlo ai principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, rendendo la tua casa ancora più intelligente.

Non aspettare oltre! Approfitta subito di questa offerta imperdibile e porta a casa il tuo SwitchBot a soli 7,99 €! Con la sua precisione, versatilità e prezzo imbattibile, è il momento perfetto per migliorare il comfort della tua casa. Ricorda, le scorte sono limitate e la promozione potrebbe terminare presto. Ordina ora su Amazon e goditi un dispositivo che unisce tecnologia e convenienza in un’unica soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.