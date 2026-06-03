Tantissime smart TV si stanno bloccando per questo pop-up: cosa fare se richiedono le credenziali anche a te

Lo schermo fa riferimento a un dominio chiamato “Polyfill.io”, ma non si tratta di un servizio legittimo. Inserire le proprie credenziali in questi casi è rischioso e va evitato.

Il pop-up sembra apparire soprattutto mentre si scorrono i canali del digitale terrestre, e persiste anche cambiando canale o riavviando la TV. Neppure cancellare la cronologia o fare un soft reset risolve il problema: la schermata torna puntuale al successivo utilizzo. Questo ha generato confusione e preoccupazione tra gli utenti, soprattutto perché il sistema appare come una richiesta autentica di login.

Per proteggersi e disattivare HbbTV

Secondo quanto ricostruito da alcune fonti, il problema è legato allo standard HbbTV, che integra la trasmissione televisiva classica con contenuti interattivi via Internet, come replay di programmi o statistiche sportive in tempo reale. Alcune emittenti hanno avuto problemi con i loro fornitori HbbTV, causando malfunzionamenti che hanno coinvolto il dominio polyfill.io, normalmente utilizzato per compatibilità con browser meno recenti. Al momento Samsung non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

La soluzione più efficace per proteggersi, almeno temporaneamente, è disabilitare HbbTV. Per farlo, basta seguire questi passaggi: aprire Impostazioni, selezionare Impostazioni trasmissione, entrare in Trasmissioni avanzate, quindi in Impostazioni HbbTV e disattivare il servizio. Una volta fatto, è consigliabile anche eliminare i dati di navigazione per aumentare la sicurezza.

Il rovescio della medaglia è che, con HbbTV disattivato, si perdono alcune funzionalità interattive dei canali, come la guida programmi avanzata o i replay live. Tuttavia, il rischio di compromettere credenziali e account è maggiore, quindi la disattivazione resta la scelta più sicura.

Questo episodio mette in luce quanto le smart TV connesse a Internet siano dipendenti da standard e fornitori di terze parti. Prestare attenzione a popup sospetti e proteggere i propri dati rimane essenziale per continuare a utilizzare la TV senza rischi.