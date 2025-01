Tapis Roulant Elettrico a meno di metà prezzo: sconto bomba eBay del -68%

Uno dei buoni propositi del nuovo anno è rimetterti in forma ma non hai tempo per andare in palestra? Abbiamo la soluzione ideale per te! Si tratta del Tapis Roulant Elettrico Artgo GIOTTO, oggi disponibile su eBay a soli 189 euro con un mega sconto del 68%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere è davvero conveniente, non fartela scappare!

Tapis Roulant Elettrico Artgo GIOTTO: come utilizzarlo

Il Tapis Roulant Elettrico Artgo GIOTTO è uno strumento perfetto per mantenerti in forma senza dover necessariamente andare in palestra, ma rimanendo comodamente a casa.

Si caratterizza per un design super compatto con uno spessore di soli 11 centimetri che lo rende facile da spostare e da riporre in ogni angolo della casa o in ufficio. Inoltre dispone di un motore silenzioso Smooth PowerDriveTM così potrai sfruttarlo in ogni momento della giornata nella massima tranquillità.

La modalità di utilizzo del tapis roulant è più semplice che mai: potrai optare tra 6 programmi di allenamento da selezionare utilizzando un telecomando intuitivo oppure il display integrato sul dispositivo. Il pannello offre anche la visualizzazione di diversi dati utili come la velocità, la distanza, il tempo e le calorie consumate.

Per di più, la promozione comprende un pratico orologio con facili comandi per ottimizzare e rendere ancora più comode le tue sessioni di allenamento: con un semplice tocco è possibile regolare la velocità, scegliere i programmi, decidere quando partire e quando fermarti.

