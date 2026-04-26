Tasse non dovute, controlla con attenzione perchè il Fisco ti deve un bel po' di soldi

Pagare più tasse del dovuto non è un’eventualità così rara, ma fino a oggi il vero problema non era solo riavere indietro i soldi.

Con il nuovo decreto Riscossione viene finalmente fissato un criterio chiaro per il calcolo degli interessi sui rimborsi fiscali. Una novità che, nei fatti, rende il sistema più favorevole per chi ha versato somme non dovute.

Il punto centrale riguarda il momento da cui iniziano a maturare gli interessi. Finora, tra interpretazioni diverse e norme poco precise, il contribuente spesso si trovava a ricevere meno di quanto immaginasse.

Dal 2027, invece, la regola diventa più netta: gli interessi decorrono dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e non più dalla richiesta di rimborso. Un dettaglio solo apparentemente tecnico, ma che nella pratica può tradursi in cifre più alte.

Questo significa che chi ha versato imposte non dovute – magari per un errore o per una norma poi modificata – vedrà riconosciuto un periodo di calcolo più lungo. E quindi un rimborso complessivo più consistente.

Rimborso automatico e tempi certi

Un altro passaggio rilevante riguarda la procedura. Quando un contribuente ottiene ragione in sede amministrativa o giudiziaria, il Fisco deve restituire le somme entro 90 giorni.

Non serve presentare una nuova domanda: il rimborso scatta automaticamente. Una semplificazione che elimina passaggi burocratici e riduce i tempi, almeno sulla carta.

La novità interviene proprio per chiarire una zona grigia che negli anni ha generato contenziosi e interpretazioni divergenti, soprattutto sulla misura degli interessi e sul loro punto di partenza.

Il decreto stabilisce anche il riferimento per il tasso di interesse: sarà quello definito dal Ministero dell’Economia, già previsto dalla normativa vigente.

Ma il vero cambio di passo è nel criterio temporale. Se il rimborso deriva da una sentenza o da un provvedimento amministrativo, gli interessi partono dalla data del versamento. Solo nei casi ordinari, legati a una richiesta del contribuente, si considererà la data dell’istanza.

Una distinzione che punta a rendere il sistema più coerente: se il diritto al rimborso viene riconosciuto ufficialmente, non ha senso far partire il conteggio da una domanda successiva.

Un orientamento già emerso nei tribunali

La nuova impostazione non nasce dal nulla. Negli ultimi anni, diverse decisioni della giurisprudenza avevano già aperto la strada.

Tra queste, una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto il diritto agli interessi calcolati fin dal momento del pagamento. Il caso riguardava imposte versate in eccesso a causa di modifiche normative retroattive, con un rimborso rilevante anche sul fronte degli interessi.

Il giudice aveva chiarito un principio semplice: se il contribuente ha pagato più del dovuto, il danno economico inizia da quel momento. E da lì devono partire anche gli interessi.

Cosa significa per i contribuenti

Per chi ha contenziosi in corso o ha già versato somme non dovute, la novità può tradursi in un vantaggio concreto. Non solo perché aumenta l’importo degli interessi, ma perché rende più prevedibile il risultato finale.

Il rapporto con il Fisco, almeno su questo fronte, diventa meno incerto. E in un sistema fiscale spesso percepito come complesso e poco trasparente, è un segnale che pesa.

Resta da capire come queste regole verranno applicate nella pratica e se i tempi di rimborso saranno davvero rispettati. Ma una cosa è chiara: per chi ha pagato troppo, da ora in poi il conto potrebbe tornare un po’ più giusto.