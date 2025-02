Tastiera da gaming Acer a meno di metà prezzo: la paghi solo 21€ (-60%)

Vuoi una postazione di gioco più luminosa ed efficiente che mai? Allora non farti scappare la super promozione sulla Tastiera da gaming Acer Nitro TKL, oggi disponibile su Amazon a soli 21 euro con un mega sconto del 60%.

Tastiera da gaming Acer Nitro TKL: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera da gaming Acer Nitro TKL è un gadget prezioso per poter rendere ancora più efficiente la tua postazione di gioco, permettendo di primeggiare anche nelle sfide più complesse.

Una delle sue specifiche di spicco è il controllo totale dell’illuminazione con 3 zone, 4 livelli di luminosità e 3 modalità preimpostate: in questo modo potrai far brillare il tuo setup e rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera di gioco.

Un’altra caratteristica importante è la sua trasportabilità in quanto è super leggera e maneggevole, oltre ad essere comodissima grazie al bordo minimo così da giocare in maniera più confortevole che mai. In più, il form factor dell’80% offre maggior spazio per l’utilizzo del mouse per un’organizzazione al top della postazione.

Allo stesso tempo, questo dispositivo assicura una precisione eccellente nel gioco con l’anti-ghosting per 19 tasti e 5 milioni di battute valutate: questo vuol dire che eviterai quelle situazioni in cui la pressione mancata di un tasto può compromettere l’esito di un combattimento nel gioco.

