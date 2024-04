Tastiera Logitech: lo SCONTO di oggi è ECCEZIONALE (-51%)

Se necessiti di una tastiera sottile e discreta che si adatti facilmente a ogni ambiente e che puoi portare praticamente ovunque tu voglia, oggi abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Parliamo della tastiera Logitech Pebble Keys 2, una tastiera wireless disponibile ancora per pochissime ore su Amazon con un eccezionale sconto del 51% che fa crollare il prezzo. La puoi acquistare sulla piattaforma di e-commerce spendendo solamente 28,99€.

Con questa tastiera potrai finalmente sconfiggere la noia che ti assale quando devi scrivere per tanto tempo al computer, riuscendo a soddisfare ogni tua esigenza grazie alla sua estrema comodità. Infatti, è compatta e portatile e puoi utilizzarla facilmente su 3 dispositivi differenti anche con diversi sistemi operativi, passando da un dispositivo all’altro semplicemente facendo click sui pulsanti Easy-Switch. Hai la possibilità di risparmiare tempo, ottenendo immediatamente la funzione di ricerca, acquisizione schermo e 10 tasti Fn di scelta rapida.

La digitazione è magnifica, con i tasti dalla forma arrotondata che non emettono il minimo rumore, così da lavorare in tutta tranquillità anche per diverse ore. Aumenta ancora ulteriormente la produttività se facciamo riferimento alla batteria, che può durare fino a 3 anni con la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico. Infine, parliamo anche di una tastiera che rispetta l’ambiente, in quanto sono state realizzate con il 49% in meno di plastica riciclata.

Acquista subito questa tastiera di Logitech su Amazon: la trovi disponibile sulla piattaforma di e-commerce a metà prezzo con lo sconto del 51%, che lo fissa a soli 28,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.