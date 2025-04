Telecamera Wi-Fi 2K a soli 23€: sicurezza smart per la tua casa

Scopri la telecamera di sorveglianza Tenda CH3, ora in offerta su Amazon a soli 23 euro! Una soluzione di alta qualità per proteggere la tua casa, senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 45%, questa telecamera Wi-Fi è l’acquisto ideale per chi desidera sicurezza e convenienza.

Una visione cristallina, sempre

Grazie al sensore da 3MP, la Tenda CH3 offre riprese in alta definizione 2K-HD, assicurando immagini nitide e dettagliate. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, l’apertura F1.6 garantisce risultati eccellenti. Ma ciò che rende davvero unica questa telecamera è il suo sistema PTZ (Pan-Tilt-Zoom), che permette una copertura completa a 360 gradi, con rotazione orizzontale di 355° e verticale di 90°. Tutto è facilmente controllabile tramite l’app TDSEE, per un’esperienza di gestione semplice e intuitiva.

Protezione continua, anche di notte

Non c’è bisogno di preoccuparsi del buio: la visione notturna a colori della Tenda CH3 raggiunge fino a 30 metri di distanza, grazie a tre modalità selezionabili (Smart, Full-Color e bianco e nero). Questo ti consente di adattare la sorveglianza a qualsiasi condizione di luce, garantendo sicurezza 24 ore su 24.

Funzionalità smart per una sicurezza totale

La telecamera è dotata di un sistema di rilevamento del movimento con intelligenza artificiale, che invia notifiche in tempo reale al tuo dispositivo in caso di attività sospette. Inoltre, un allarme sonoro e luminoso si attiva automaticamente per scoraggiare eventuali intrusi. La comunicazione bidirezionale integrata ti permette di interagire con chiunque si trovi nel raggio d’azione, con la possibilità di programmare fino a tre messaggi personalizzati.

Installazione facile e flessibilità di utilizzo

Compatta e leggera, con dimensioni di soli 14,6 x 12 x 12 cm e un peso di 367 grammi, la Tenda CH3 è progettata per un’installazione rapida e senza complicazioni. Tutti gli accessori necessari sono inclusi nella confezione. Inoltre, la telecamera supporta sia la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz che il collegamento Ethernet, offrendo una flessibilità completa. Con la certificazione IP65, è resistente agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per qualsiasi ambiente esterno.

Salvataggio e compatibilità

Puoi scegliere tra diverse opzioni per salvare i tuoi filmati: scheda Micro SD (fino a 128 GB), cloud o NVR. La compatibilità con Amazon Alexa aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendoti di controllare la telecamera con semplici comandi vocali.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: la Tenda CH3 è in offerta a soli 23 euro su Amazon. Una soluzione di sorveglianza efficace, economica e ricca di funzionalità avanzate, pensata per garantire la massima sicurezza della tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.