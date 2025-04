Telecamera WiFi EZVIZ C1C: sicurezza e funzionalità a un prezzo accessibile

La telecamera WiFi EZVIZ C1C si distingue come una soluzione efficace e versatile per la sicurezza domestica, ora disponibile a un prezzo competitivo di 46,99€. Questo modello, pensato per il monitoraggio degli ambienti interni, combina funzionalità avanzate con un design compatto e discreto, ideale per integrarsi in qualsiasi contesto abitativo.

EZVIZ C1C: imperdibile a questo prezzo

La EZVIZ C1C si presenta con un sistema di ripresa in Full HD 1080p, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Il campo visivo di 108° consente di coprire ampie porzioni di spazio, rendendola adatta anche a stanze di grandi dimensioni. Attraverso l’applicazione dedicata, è possibile ingrandire specifici dettagli con un semplice doppio tap, una funzione che aggiunge praticità all’uso quotidiano. Di particolare rilievo è il sistema di visione notturna: grazie ai LED infrarossi, la telecamera offre immagini chiare fino a una distanza di 12 metri, anche in condizioni di buio totale, senza emissione di fastidiosi bagliori visibili.

Il design della telecamera, con un peso di soli 166 grammi, è pensato per garantire massima flessibilità nell’installazione. La base magnetica inclusa consente di posizionarla su superfici metalliche, mentre il kit di montaggio permette di fissarla a pareti o soffitti. Questo approccio modulare semplifica notevolmente il processo di installazione, rendendolo alla portata di tutti.

Un altro punto di forza è l’integrazione dell’audio bidirezionale, che permette non solo di monitorare visivamente, ma anche di comunicare a distanza con chi si trova nella stanza, che si tratti di familiari o animali domestici. Questa funzione trasforma la telecamera in uno strumento di connessione emotiva oltre che di sorveglianza.

Per la sicurezza attiva, la C1C offre tre modalità di allarme: silenziosa, breve suono e sirena completa. Quest’ultima opzione si rivela particolarmente utile come deterrente contro intrusioni indesiderate. Tutte le impostazioni possono essere facilmente configurate tramite l’applicazione mobile, che si distingue per un’interfaccia intuitiva e funzionale. Un ulteriore vantaggio è la compatibilità con i principali sistemi operativi mobili e l’integrazione con Amazon Alexa, che consente un controllo rapido anche tramite comandi vocali. L’alimentazione via cavo garantisce un funzionamento continuo, eliminando la necessità di monitorare la durata della batteria.

Nella confezione sono inclusi un cavo USB, un adattatore di alimentazione, materiali per il montaggio e un manuale d’uso chiaro, che facilita ulteriormente l’installazione e la configurazione iniziale. Questi dettagli rendono la EZVIZ C1C una scelta pratica e completa per chi cerca un sistema di videosorveglianza interno affidabile. Acquistala subito a soli 46,99€, IVA inclusa su Amazon.

