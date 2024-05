Telegram: arriva Copilot gratuito e disponibile per tutti

Il chatbot basato sul modello GPT di OpenAI e su Bing arriva su una delle app di messagistica più usata oggi, a tutto vantaggio di immediatezza e facilità d’utilizzo. Niente app dedicate o interazione via browser, ma un semplice canale come decine di altri. Nella barra di ricerca Telegram basta scrivere Copilot, accettare sia i termini di utilizzo che l’invio del numero di telefono a Microsoft per l’ovvia verifica e il gioco è fatto.

Copilot aiutami

Copilot, precedentemente conosciuto come Bing Chat, è uscito dalla sua fase di anteprima pubblica a dicembre 2023 ed è ora disponibile per tutti. E’ basato su GPT-4 Turbo e può generare fino a 300 pagine di testo, circa 128.000 parole, in una sola richiesta.

L’unico limite di Copilot su Telegram è il numero delle richieste giornaliere, 30, e ovviamente i suoi campi di utilizzo. Se volessimo chiedere di realizzare una immagine ci rimanda alle sue versioni complete via app e browser. L’interazione avviene tramite tre comandi:

/ideas ci da degli esempi su cosa può fare Copilot per noi

/share” per invitare gli amici ad usare Copilot

/restart” ci permette di cancellare la conversazione e ripartire da zero

Al momento Copilot su Telegram funziona decisamente bene, con risultati coerenti e centrati, ma non ha dato l’impressione di essere istantaneo. Il grande vantaggio è la facilità di utilizzo, di averlo sempre a portata di mano tramite un app, come quella di Telegram, che ogni giorno si rivela molto di più di una semplice applicazione per scambiarsi messaggi.