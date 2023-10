Terra Luna, conferma tra le migliori 100 crypto: InQubeta la prossima?

Terra Luna è recentemente rientrata nella lista delle migliori 100 criptovalute in termini di capitalizzazione di mercato. Si tratta di un risultato significativo, che evidenzia i progressi del progetto nel tentativo di riguadagnare terreno sul mercato dopo il crollo del maggio 2022.

Grazie al rientro di Terra Luna nella lista, molti investitori e analisti stanno riflettendo sulla possibilità che altre coin entrino nella classifica delle migliori 100 criptovalute. Tra i nuovi progetti DeFi e le altre criptovalute in ascesa che mostrano un certo potenziale c’è InQubeta ($QUBE). Questo articolo analizza entrambi i progetti.

Terra Luna è tornata tra le migliori 100

Sebbene le fonti differiscano sulla posizione di Terra Luna tra le migliori 100, è chiaro che il progetto è riuscito a riprendersi dal crollo catastrofico del maggio 2022. Secondo i dati di CoinMarketCap del 19 ottobre, Terra Classic ($LUNC) è l’89° criptovaluta più grande in termini di capitalizzazione di mercato. Il valore di mercato totale della sua offerta in circolazione – che alla data citata è quasi a 5,8 miliardi – è di circa 319 milioni di dollari.

Gli sforzi del team di Terra Luna sono determinanti per questa ripresa. Il loro obiettivo principale è stato quello di ridurre l’offerta di $LUNC per aumentare il prezzo dell’altcoin. A tal fine, hanno diminuito il tasso di emissione dei blocchi – fatto che significa che i nuovi token vengono creati e rilasciati più lentamente – e hanno imposto una tassa di burning.

Un recente sviluppo che ha indubbiamente contribuito al riemergere della coin come migliore criptovaluta da acquistare è il burning di 76 miliardi di token $LUNC. Questo risultato fa parte dei continui sforzi della community per ricostruire l’ecosistema Terra e affermare $LUNC come criptovaluta valida.

InQubeta ($QUBE): un investimento pionieristico nell’intelligenza artificiale

InQubeta ($QUBE), uno dei nuovi progetti DeFi del 2023, sta ottenendo un’attenzione significativa nel panorama degli investimenti in AI perché offre una piattaforma di crowdfunding sicura e decentralizzata che avvantaggia sia le startup di AI che gli investitori. Consente alle startup focalizzate sull’AI di raccogliere fondi coniando opportunità di investimento nelle loro aziende sotto forma di token frazionari non fungibili (NFT). Questi sono quotati sul mercato di InQubeta e gli utenti della piattaforma possono acquistarli utilizzando token ERC20 $QUBE.

Il modello di investimento di InQubeta si differenzia dall’approccio di finanziamento tradizionale perché esclude intermediari come banche e venture capitalist. È vantaggioso per le startup dell’intelligenza artificiale, perché possono raccogliere fondi più facilmente, contattando direttamente i probabili investitori. Inoltre, un maggior numero di individui e organizzazioni può partecipare agli investimenti nell’AI perché InQubeta ($QUBE) consente la frazionalizzazione degli NFT, rendendoli più accessibili.

Informazioni sul token $QUBE

Sebbene $QUBE sia utilizzato principalmente per facilitare le transazioni su InQubeta, è anche un token di governance. Gli utenti che lo acquistano ottengono diritti di voto commisurati alla quantità posseduta, consentendo loro di influenzare la direzione del progetto. I possessori di $QUBE possono anche fare staking con i loro token per guadagnare ricompense da una pool dedicata. Il 2% della tassa di acquisto del 5% e il 5% della tassa di vendita del 10% sono destinati a questa pool.

Oltre a essere una fonte di reddito passivo, lo staking è vantaggioso per InQubeta in quanto contribuisce a rendere la rete più sicura. È anche vantaggioso per tutti gli investitori di $QUBE perché più token vengono messi in staking, minore è l’offerta in circolazione, che può far salire il prezzo dell’altcoin.

InQubeta ($QUBE) ha in serbo ambiziosi piani di espansione. Tra questi, il passaggio a una piattaforma multi-chain all’inizio del 2024, per offrire agli utenti più opzioni di investimento. Il progetto intende inoltre sviluppare e lanciare la propria app per Android e iOS e quotare $QUBE su exchange centralizzati e decentralizzati per ampliare la propria portata sul mercato.

Conclusione

Il viaggio di $LUNC da altcoin in via di estinzione a una delle migliori criptovalute è la prova dell’imprevedibilità sul mercato delle criptovalute. Mentre ci sono criptovalute che sembrano essere permanenti nelle prime posizioni della classifica delle migliori 100, il resto è in gran parte un paesaggio in continua evoluzione.

Tra gli altcoin da tenere d’occhio c’è InQubeta ($QUBE). Grazie alla sua innovativa piattaforma di investimento in AI, la sua roadmap trasparente e ben definita e la sua tokenomica, è destinata a diventare una delle criptovalute con prestazioni migliori sul mercato. Questo è già evidente nel successo della sua prevendita, che ha venduto più di 410 milioni di token e raccolto più di 3,7 milioni di dollari.

