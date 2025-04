Tesla lancia il servizio Robotaxi con Model Y in Texas

Elon Musk ha recentemente annunciato un importante passo avanti nella visione di Tesla per il futuro della mobilità urbana. Durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, il CEO ha svelato che il servizio di robotaxi dell’azienda sarà operativo a partire da giugno 2025 ad Austin, Texas. Questo progetto rappresenta un significativo cambiamento nel panorama del trasporto urbano, introducendo veicoli completamente autonomi e rendendo la guida umana un’opzione piuttosto che una necessità.

Inizialmente, il servizio sarà lanciato con una flotta limitata di 10-20 Model Y, equipaggiate con l’ultima versione del software Full Self Drive (FSD) in modalità “non supervisionata”. Questi veicoli fungeranno da banco di prova per testare l’efficacia della tecnologia di guida autonoma di Tesla in un ambiente urbano reale. A differenza del futuristico Cybercab, presentato in precedenza, questa fase iniziale si concentrerà sull’affidabilità della tecnologia in condizioni di traffico quotidiano.

Per garantire la sicurezza, Tesla adotterà un approccio prudente, includendo sistemi di monitoraggio remoto per intervenire in caso di anomalie. Musk prevede che entro la seconda metà del 2026 milioni di veicoli completamente autonomi potrebbero essere operativi, aprendo nuove opportunità di guadagno per l’azienda.

Parallelamente, Tesla sta lavorando sullo sviluppo del Cybercab, un veicolo progettato appositamente per il servizio robotaxi. Questo modello innovativo sarà prodotto utilizzando il metodo “unboxed”, un processo produttivo rivoluzionario che mira a ottimizzare l’efficienza degli stabilimenti Tesla. L’obiettivo è raggiungere un ritmo produttivo di un veicolo ogni cinque secondi, con i primi esemplari pronti entro la fine del secondo trimestre 2025.

Un’altra novità del piano di Tesla è la possibilità, prevista entro la fine del 2025, che le Model Y possano guidare autonomamente dalla fabbrica fino alla residenza dell’acquirente, eliminando la necessità di trasporto tradizionale. Questa funzione, se implementata con successo, potrebbe ridefinire il concetto di consegna automobilistica.

Tuttavia, nonostante l’ambizione di Musk, rimangono interrogativi sulla capacità di Tesla di rispettare le scadenze annunciate. La storia dell’azienda è segnata da ritardi in progetti simili, e le sfide normative, insieme alla crescente concorrenza nel settore della guida autonoma, rappresentano ulteriori ostacoli.

Il lancio del servizio robotaxi è comunque una pietra miliare nella strategia di Tesla. Non solo offre un’opportunità per dimostrare la maturità della tecnologia di guida autonoma dell’azienda, ma rafforza anche la sua posizione di leader in un settore che promette di trasformare radicalmente il concetto di mobilità urbana.