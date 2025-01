Test del QI impossibile, è il quiz più temuto: hai già trovato la risposta?

Mettersi alla prova con un test del QI è un ottimo metodo per verificare quanto il proprio cervello sia allenato e pronto per risolvere eventuali enigmi. Ce ne sono di diversi sul web, alcuni più semplici e altri praticamente impossibili. Da quelli che mostrano semplici immagini con errori impercettibili a quiz matematici che richiedono capacità analitiche avanzate.

Oggi ti proponiamo un test del QI che ha messo a dura prova migliaia di persone in tutto il Mondo. Si tratta di una sorta di ruota con diversi numeri, tranne uno. Qui c’è un punto di domanda, ed è proprio qui che si sviluppa il quiz. Bisogna infatti riuscire a trovare la risposta seguendo un filo logico. Ci riuscirai? Prenditi qualche secondo di tempo e prova a dare una risposta.

Test del QI: la soluzione al quiz matematico

Un rompicapo matematico che rende questo test del QI più complicato del previsto. Ma prima di darti la soluzione, vogliamo accompagnarti nell’analisi per provare a dare una risposta. Come puoi vedere, c’è una ruota con dei raggi, e all’interno i numeri 3, 5, 2, 4, 19, 3 e un punto di domanda. Prenditi 20 secondi di tempo per cercare di capire dov’è il problema da risolvere.

Come puoi immaginare, c’è un collegamento logico che ti permetterà di arrivare alla soluzione del test del QI. Considera la linea bianca centrale in verticale come una sorta di divisorio, che separa i numeri di sinistra da quelli di destra. Ora prova a sommare i numeri nelle colonne situate a destra della linea bianca. Vedrai che la somma di 5+2 e 3+4 dà sempre 7.

Ecco dunque che anche i numeri a sinistra devono sommare lo stesso valore. Se quindi 12+19 dà 31 come risultato, il punto di domanda deve essere il 28. Poiché 28+3 ha 31 come risultato. Questa è la risposta al test del QI, eri riuscito ad arrivare alla soluzione finale da solo?