Test del QI impossibile, è tra i più complicati: solo i geni trovano la soluzione

Se decidi di sottoporti a questo test del QI, sappi che ti stai veramente mettendo a dura prova. Si tratta infatti di uno dei rompicapi più complicati che ci siano sul web, in quanto l’errore presente nell’immagine è praticamente impercettibile. Tanto che solo i veri geni riescono a trovare la soluzione in meno di 30 secondi, non ti scoraggiare dunque se non riesci a venirne a capo.

Come già detto in precedenza, questa tipologia di test del QI è un’ottima soluzione per poter verificare quanto il proprio cervello sia allenato e se le proprie capacità analitiche siano avanzate o meritino un po’ di allenamento. Ora, il consiglio che ti diamo è di metterti comodo e di analizzare con cura l’immagine in ogni suo elemento.

Test del QI, riesci a trovare l’errore? Ecco la soluzione

Una semplice immagine, ma che nasconde uno dei test del QI più difficili in assoluto. Andiamo ad analizzare ciò che viene mostrato, ossia una famiglia felice che si trova a tavola per un pranzo. C’è un uomo che sta scattando una foto ai suoi familiari, mentre il cane osserva la scena felice.

Già dai primi secondi, dovresti notare un elemento chiave nel test del QI. La presenza del classico Turkey americano a tavola lascia presagire che si tratti del Thanksgiving Day, ossia la festa del Ringraziamento. Che si celebra a novembre, come vuole la tradizione a stelle e strisce.

Con questo importante indizio, dovresti riuscire a trovare l’errore nella foto e venire a capo. Ancora niente? Allora ti diamo noi la soluzione al test del QI. Guarda bene nella parte a sinistra della foto, c’è un calendario. Ma la data è sbagliata, in quanto viene indicato il 25 ottobre. E come detto, la festa del Ringraziamento in America si celebra a novembre. Se non ci sei riuscito da solo, continua ad allenarti e vedrai che presto anche tu riuscirai a risolvere enigmi di questo genere.