Test del QI, in quest'immagine ci sono 3 errori: riesci a trovarli tutti?

I test del QI possono rappresentare un ottimo modo per tenere sempre il cervello in allenamento e per cercare di aumentare la propria percezione visiva. Soprattutto grazie ai rompicapi, che ti mettono di fronte ad elementi grafici all’apparenza corretti, ma che in realtà nascondono alcuni errori impercettibili ad occhio nudo. Se non con tanta attenzione e fiuto dei particolari.

Oggi ti mettiamo di fronte ad una foto dove vengono mostrati tre giovani ragazzi in un salotto, ognuno intento a fare le sue cose. Clicca qui per vederla in formato originale. Guardala bene e cerca di individuare la presenza di eventuali errori: ce ne sono ben 3. E se non ci riuscirai, sappi che non sei l’unico. Nel prossimo capitolo ti sveliamo la soluzione, così da toglierti ogni dubbio.

Test del QI: la soluzione al rompicapo visivo

Cerchiamo di analizzare con calma ciò che viene mostrato nell’immagine. Il contesto è un salotto familiare e tranquillo, all’interno del quale c’è un ragazzo che sta leggendo un libro, un altro che sta guardando la libreria – magari alla ricerca di un titolo da iniziare – e un terzo che sta suonando la chitarra. Dunque tutti intenti a passare del tempo con i propri hobby preferiti, nulla di strano. Anzi no! Come detto, il test del QI in questione è così complicato perché ci sono 3 errori.

Non sei riuscito a trovarli? Ti diamo ancora qualche secondo, cerca di analizzare ogni minimo dettaglio con cura. Magari aiutandoti con uno schema mentale e guardando dall’alto verso il basso, oppure da sinistra verso destra.

A questo punto, che tu sia giunto alle tue conclusioni o meno, è il momento di conoscere la risposta. Il primo errore è nell’orologio, che indica l’orario di mezzogiorno sebbene fuori dalla finestra si veda il sole che sta tramontando. Il secondo invece riguarda l’abbigliamento del ragazzo con la chitarra, che ha due maniche di lunghezza diversa. Infine il ritratto appeso al muro: noti niente di strano? Esatto, la donna ha solo una scarpa.