Test del QI, la foto nasconde un errore: è ovvio ma nessuno lo trova

I test del QI sono da sempre una palestra dove poter allenare il proprio cervello. Mettendosi alla prova e cercando di superare i propri limiti, è possibile migliorare le proprie capacità analitiche ed avere una prontezza maggiore. Lo dicono gli studi ed è proprio ciò su cui puntano coloro che danno vita a rompicapi ed enigmi matematici di ogni genere.

Oggi ti vogliamo sottoporre ad un test del QI che ha dell’incredibile. Non tanto per la sua difficoltà, anzi: l’errore è proprio sotto i tuoi occhi. A stupire è il fatto che quasi nessuno riesce a risolverlo nel tempo a disposizione, ossia circa 5 secondi. Pensi di essere superiore alla media e di riuscire a dare una soluzione? Allora mettiti comodo e inizia ad osservare per bene l’immagine, vedrai che è più semplice del previsto.

Test del QI, hai trovato l’errore impercettibile nell’immagine?

Per riuscire a venirne a capo e dare la soluzione a questo test del QI, la prima cosa che devi fare è liberare la tua mente e osservare per bene l’immagine. Come puoi vedere, c’è un uomo seduto comodo sul suo divano di casa mentre guarda la TV. A fargli compagnia due simpatici gatti, mentre nella parte inferiore c’è un classico tavolino da salotto con una tazza di the.

Completano il tutto un mobile posto sotto la televisione con una lampada e una pianta, una coperta e un cuscino sopra il divano. Sembra tutto normale, giusto? Ma è proprio qui che il test del QI trae in inganno tutti coloro che decidono di provare a dare una risposta. Continua ad osservare per bene e prenditi i tuoi 5 secondi di tempo per scovare cosa c’è di sbagliato.

Ancora niente? Ti arrendi? Allora continua a leggere, perché stiamo per darti la soluzione. L’errore di questo test del QI è nascosto nel tavolino vicino al divano. Guardalo bene, hai notato che manca una gamba? Esatto, ce ne sono solo 3! E per le leggi della fisica, è impossibile che riesca a rimanere in piedi. Anche perché uno dei due gatti ha appoggiato sopra le sue zampe.