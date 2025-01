Test del QI, nella foto ci sono 2 errori: se li trovi entrambi sei un genio

Ci sono una lunga serie di test del QI che, per un motivo o per un altro, mettono a dura prova tutti coloro che decidono di provare a trovare la risposta all’enigma. E non parliamo solo di quiz matematici, di gran lunga i più temuti, ma anche di semplici immagini che nascondono alcuni errori. Che all’apparenza sono praticamente impercettibili.

Ma come sempre, basta mettere in campo le proprie abilità analitiche per poter giungere ad una risposta definitiva. Il test del QI che ti proponiamo oggi è uno dei più complicati che si siano mai visti in rete. Per un motivo ben preciso: non c’è un solo errore, ma ben due. Il che rende la difficoltà nel trovare la soluzione doppia, ma chi ci riesce può autoproclamarsi genio.

Test del QI, riesci a trovare il doppio errore nell’immagine?

Almeno a primo impatto, l’immagine di questo test del QI non presenta alcun tipo di errore. Ci sono due signore in cucina che si gustano una tazza di the. Sullo sfondo ci sono alcuni mobili, una teiera, un fornello e altri elementi secondari. Dunque come può esserci non solo un errore, ma ben due? Prova a sforzarti cercando di osservare ogni singolo angolo della foto, anche il più nascosto.

Ti sembrerà incredibile, ma i due elementi discordanti rispetto alla realtà di questo test del QI sono proprio davanti ai tuoi occhi. Non temere però se non riesci a venirne a capo, anche perché solamente il 15% di chi ci ha provato è poi riuscito a trovare la soluzione definitiva.

Ti diamo qualche altro secondo per ragionare e per riuscire a dare una risposta, altrimenti ti diamo noi la soluzione al test del QI. Ancora niente? Prova a guardare innanzitutto sullo sfondo, come vedi la teiera sta facendo ancora uscire il fumo. Ma com’è possibile se non è più sul fornello? Questo è il primo errore. E il secondo? Le due signore stanno già bevendo il the, dunque la teiera dovrebbe già non avere più acqua calda. Ecco svelato il secondo errore.