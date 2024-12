Test del QI, questo è davvero infattibile: riesci a trovare l'errore nell'immagine?

Mettersi alla prova e tenere il cervello sempre in allenamento è un esercizio molto utile, anche solo con un semplice quiz o un’immagine con errori. Oggi ti proponiamo un altro test del QI che ti metterà duramente alla prova. Si tratta di una foto apparentemente corretta, ma che in realtà nasconde un piccolo dettaglio che è sbagliato e non corrisponde alla realtà.

Sappi che solamente il 7% di chi si è sottoposto a questo test del QI è riuscito a venirne fuori. Dunque non disperare se non rientri in questa percentuale così bassa, ti basterà allenarti di più e cercare di sforzare maggiormente la materia grigia per avere un’attenzione maggiore.

Test del QI: trova l’errore in questa immagine

Come puoi vedere qui sopra, l’immagine di questo test del QI rappresenta una ragazza che sta appoggiando una bottiglia sul tavolo, mentre c’è un gustoso tacchino già servito. L’altro soggetto è una ragazza che si sta guardando allo specchio, forse in attesa dell’arrivo di ospiti. Ora guarda bene, all’apparenza è tutto normale. Sono semplicemente due persone che si preparano a mangiare in compagnia. Ti diamo 5 secondi, cerca di capire se è tutto ok.

Spoiler: no. C’è un elemento che non c’entra nulla ed è qui che entra in gioco il test del QI. Se non lo hai ancora trovato, adesso te lo sveliamo noi. Prova a controllare ciò che viene riflesso allo specchio. Ora noti nulla di strano? Ebbene sì, non corrisponde a quello che dovrebbe realmente mostrare, è tutto sbagliato.

Adesso probabilmente ti sembrerà un errore così ovvio, ma rientra in uno di quegli spettri che il cervello non sempre riesce a scovare a primo impatto. Tanto che, come ti abbiamo anticipato in precedenza, una percentuale bassissima è riuscita a superare il test del QI in autonomia. Continua ad allenarti con questa e con altre immagini simili, e magari prova anche a sottoporre al medesimo quiz un tuo amico o un parente.