Test del QI, questo errore sfugge a tutti: solo i geni riescono a trovarlo

Negli ultimi anni, i test del QI sono diventati sempre più popolari anche sul web. Si tratta infatti di un sistema molto semplice e altrettanto efficace per poter verificare quanto il proprio cervello sia allenato e per poter migliorare ulteriormente le proprie capacità cognitive. Proprio come succede con il nostro fisico, che richiede allenamento costante per essere in forma, mettersi alla prova con costanza può essere un ottimo metodo per un’analisi più accurata di ciò che osserviamo.

Oggi ti proponiamo un test del QI tra i più complessi che si possano trovare. E il motivo è presto detto: c’è un errore nell’immagine che sfugge praticamente a chiunque. La soluzione è infatti stata trovata solamente dall’1% di chi si è sottoposto al quiz, soprattutto per via del poco tempo a disposizione. Ossia circa 10 secondi in totale.

Test del QI, mettiti alla prova con questo quiz impossibile

Un’immagine all’apparenza molto semplice, ma che in realtà nasconde un’enigma non da poco e che difficilmente viene colto a occhio nudo in 10 secondi. Tanto che, a detta di molti, stiamo parlando di uno dei test del QI che solo i geni riescono a risolvere. Ma partiamo proprio dalla foto, dove viene immortalato un uomo al supermercato che sta facendo compere. Sfruttando gli sconti del Thanksgiving Day americano.

Un elemento su cui riporre l’attenzione è il vestiario del soggetto, ossia un abito elegante. Vediamo poi altri dettagli come ciò che sta per comprare, lo sfondo con uno striscione ben in vista e poco altro. Dove può essere dunque l’errore? Prova a sforzarti e a stimolare il tuo cervello per venirne a capo e risolvere il test del QI.

Prenditi tutto il tempo a tua disposizione e vediamo se trovi la soluzione al test del QI. Se ancora non ce l’hai fatta, continua a leggere per sapere la risposta. L’errore, come ti abbiamo lasciato intendere, si trova nell’abito del protagonista. E più di preciso, nella giacca. Il taschino per il fazzoletto si trova infatti sul lato destro del blazer, quando in realtà dovrebbe trovarsi a sinistra.