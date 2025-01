Test del QI, questo nasconde un'insidia: solo i geni trovano la soluzione

Ci sono alcuni test del QI che, più di altri, sono capaci di mettere in crisi migliaia di utenti in ogni angolo del Mondo. Non conta nulla il livello di istruzione o le proprie conoscenze, per arrivare alla soluzione bisogna affidarsi esclusivamente alle proprie capacità analitiche. Motivo per cui, anche i geni spesso non riescono a venirne a capo e si arrendono prima ancora di dare una risposta.

Oggi ti proponiamo un test del QI proprio di questo tipo. C’è una semplice immagine con pochi elementi visibili ma, come già successo negli altri quiz che ti abbiamo proposto, è presente un errore abbastanza evidente. Ma che praticamente nessuno riesce a scovare a primo impatto, proprio perché il cervello tende a “correggere” in automatico elementi che in realtà sono discordi rispetto alla realtà di tutti i giorni.

Test del QI, hai già trovato la soluzione all’enigma?

Per arrivare a dare una risposta e cercare di indovinare la soluzione a questo test del QI, il consiglio che ti diamo è di metterti comodo e di analizzare ogni singolo elemento che compone l’immagine. Hai solamente qualche secondo per riuscire a trovare la risposta, dunque è bene non perdere troppo tempo sui dettagli ma cercare di costruirsi un quadro completo del contesto e delle cose che potrebbero non andare.

Come puoi vedere, nel disegno c’è un salotto classico di un’abitazione con una ragazza e un gatto. La padrona sta accarezzando il tenero felino che, molto contento, riceve le coccole. Sullo sfondo c’è un armadio con un vaso, un divano con qualche cuscino, un tappeto e una finestra con le tende. Hai già trovato la soluzione al test del QI?

Se proprio non riesci a vedere nulla che non va, allora ti diamo noi la risposta. Come anticipato, è più semplice del previsto. Senza stare troppo ad analizzare lo sfondo, concentrati sul gatto. Noti nulla di strano? Esatto, l’animale ha due code. Un elemento che ora ti sembrerà ovvio, ma che in realtà rende il test del QI più complicato del previsto.