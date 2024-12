Test del QI, riesci a trovare l'ananas? Solo l'1% ha risolto l'enigma

I test del QI rappresentano un’ottima alternativa per poter tenere il proprio cervello sempre in allenamento e per poter migliorare la propria capacità visiva. Avere di fronte a sé immagini all’apparenza normali, ma che in realtà nascondono errori o dettagli impercettibili, fa sì che la vista si abitui maggiormente e che le meningi ragionino in maniera più lucida e repentina.

Come dici? Hai deciso di metterti nuovamente alla prova? Allora ti proponiamo un test del QI all’apparenza impossibile. Tanto che solamente l’1% di chi si è sottoposto al quiz è riuscito a risolverlo. Guarda bene quest’immagine che mostra una normale cucina e cerca di trovare l’ananas nascosto. Può sembrare più complicato del previsto ma, una volta che ti avremo detto la soluzione, capirai quanto in realtà fosse ovvio!

Test del QI, ecco dove si trova l’ananas nascosto

Pronto per questo test del QI? Ora che hai anche l’immagine a tua disposizione, iniziamo ad analizzarla con calma. Viene mostrato un angolo di una normalissima cucina, con alcuni riflessi laterali. Si vedono alcune arance in primo piano, un contenitore per tovaglioli, coltelli, una bottiglia d’acqua, un cesto della frutta. E ancora una credenza, alcuni mobili, una lampada, una finestra. Tutti elementi normali, ma è in uno di questi che si nasconde l’ananas “incriminato”.

Ora ti diamo qualche secondo, cerca di guardare con attenzione tutti gli angoli della foto e di individuare il frutto. È un test del QI complicatissimo, dunque non disperare se non riesci ad emergere e ad avere una soluzione a portata di mano. Come ti abbiamo detto, solamente l’1% delle persone ci è riuscito.

Ancora niente? Allora ti diamo noi la soluzione. Guarda bene il cesto con la frutta, noti nulla di strano? Nella parte posteriore ci sono delle foglie appuntite che spuntano. Ebbene sì! Sono proprio quelle dell’ananas, messo lì di nascosto e difficilmente visibile ad occhio nudo.