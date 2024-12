Test del QI, vedi l'errore nella foto? Se ce la fai, sei uno dei pochi

Ci sono alcuni test del QI che, più di altri, sembrano non avere una soluzione. Almeno, non all’apparenza. Se vuoi allenare il tuo cervello e la tua scaltrezza, analizzare immagini come quella che ti proponiamo oggi è la scelta migliore. Si tratta infatti di raffigurazioni che nascondono dettagli che non coincidono con la realtà. Ma a trovare la soluzione sono sempre in pochissimi, tanto che nella maggior parte dei casi la risposta è imprescindibile.

Come detto, l’immagine che ti mostriamo oggi ha messo a dura prova migliaia di persone in tutto il Mondo. Tutti ci hanno provato, in pochissimi ci sono riusciti! Prova a vedere se sei più intelligente della media e se riesci subito a individuare qual è l’errore. E se non ci riesci, continua a leggere l’articolo per avere la risposta che tanto stavi cercando.

Test del QI: quest’immagine nasconde un piccolo errore

Analizziamo con calma l’immagine e vediamo se riesci a trovare da solo la soluzione a questo test del QI. Ci troviamo all’aperto, dove due ragazze stanno giocando con un’altalena. Una si trova seduta sopra e sembra molto divertita, l’altra è alle sue spalle e la sta spingendo. Nulla di anomalo, penserai. Giusto? Prova però a metterci un po’ più di concentrazione e analizza ogni singolo dettaglio.

Essendo un test del QI, ovviamente l’errore c’è e sta a te cercare di individuarlo. Almeno prima di arrenderti e di leggere la risposta. Ancora niente? Non riesci proprio a trovare cosa c’è che non va? Allora te lo diciamo noi! L’elemento che non appartiene alla realtà riguarda i capelli della ragazza sull’altalena. Essendo stata appena spinta dalla sua amica sull’altalena, il vento dovrebbe spingerli dalla parte opposta rispetto a come viene mostrato nel disegno.

Ti ci ritrovi? Non disperare se non sei riuscito ad arrivare ad una soluzione da solo. Come detto, è uno dei test del QI più complicati che si possano trovare.