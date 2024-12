Test del QI, risolvi l'equazione impossibile: se ci riesci, sei un genio

Tra i tanti test del QI che girano in rete, ce ne sono alcuni che – più di altri – sono in grado di mettere duramente alla prova gli utenti che decidono di provarci. Una categoria tra le più temute è senza dubbio quella dei puzzle matematici, che richiedono una buona conoscenza della materia e un minimo di scaltrezza per capire dove si trova l’inganno.

Oggi ti proponiamo un’equazione all’apparenza semplice, ma che in realtà nasconde alcune insidie che la rendono quasi impossibile da risolvere. Pensa che la percentuale di utenti che ne è uscita vincitrice rasenta lo zero, dunque non temere se anche tu non riesci venirne a capo: alla fine dell’articolo, ti forniremo la soluzione finale.

Test del QI, riesci a risolvere questa equazione? Ecco la soluzione

Come puoi vedere subito dall’immagine, questo test del QI altro non è che una di quelle classiche equazioni in cui ogni figura equivale ad un valore. E devi riuscire a trovare il risultato finale. Partiamo dalle basi, analizzando la prima riga con le tre faccine. La somma delle tre vale 75, il che vuol dire che ogni singola emoji ha un valore di 25.

Passiamo ora alla seconda fase di questo test del QI, dove insieme all’emoji da 25 ci sono due palline da tennis. E il risultato finale è 35. Quanto varranno dunque le palline? Esatto, valgono 5 ciascuna! Ora arriva la terza riga, dove c’è una pallina da 5 e due palloni da calcio. Il loro valore? Se il risultato totale è 13, vuol dire che le palle valgono 4 ciascuna.

A questo punto, sei pronto per risolvere l’ultima riga e venire a capo di questo test del QI. Gli elementi ci dicono che bisogna prima fare la moltiplicazione tra la pallina da tennis e l’emoji, per poi sommare il risultato con la palla da calcio. Quindi 5 per 25 a cui si somma un 4. Qual è la soluzione? Esatto, 129! Perché 5 per 25 fa 125, aggiungendo il 4 del pallone da calcio risulta 129 come risultato definitivo!