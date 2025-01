Test del QI, solo i geni trovano la soluzione: risolvilo in 10 secondi

Se alcuni test del QI sono piuttosto semplici e praticamente chiunque riesce a trovare la risposta definitiva, ce ne sono altri che risultano impossibili per quasi tutti coloro che decidono di provarci. Parliamo soprattutto dei rompicapi con singoli errori presenti in un’immagine, come quello che ti proponiamo oggi.

Dando una prima occhiata alla foto, infatti, ti sembrerà che tutto sia regolare e che non ci sia alcun tipo di errore. Ma in realtà non è ovviamente così, ed è proprio su questo fattore che si basa il test del QI in questione. Se ritieni di avere ottime capacità analitiche e di poter riuscire a trovare la soluzione, allora mettiti alla prova e prova ad osservare per bene gli elementi che compongono l’immagine. Sappi che hai solo 10 secondi di tempo.

Test del QI: la risposta è più semplice del previsto

Partiamo da un presupposto: sembra un test del QI impossibile, ma in realtà non è così. Anzi con un po’ di concentrazione si riesce in poco tempo a dare la risposta esatta. Ed è proprio per questo motivo che hai solo 10 secondi a tua disposizione, più che sufficienti per coloro che già hanno risolto l’enigma.

Come puoi vedere, l’immagine è composta da un ragazzo che spinge una ragazza su un’altalena. Che è fissata ad un albero con due corde. Sullo sfondo c’è invece uno scenario di campagna. Tutto regolare, sembra. Ma per trovare la soluzione al test del QI, devi concentrarti anche sui più minimi particolari.

Prenditi tutti i 10 secondi a tua disposizione e rifletti su quello che stai guardando. E se proprio non riesci a venirne a capo, continua a leggere perché stiamo per darti la soluzione. L’errore si trova nell’altalena che, come puoi vedere, è fissata all’albero solamente nella parte anteriore. Un dettaglio fisicamente sbagliato, perché così facendo il pezzo di legno non sarebbe stabile e farebbe cadere subito la ragazza.