Test del QI, uno degli hamburger è diverso: hai trovato l'errore?

Se hai deciso ancora una volta di metterti alla prova con un test del QI, sei nel posto giusto. Ti proponiamo infatti quest’oggi uno dei rompicapo che più hanno saputo mettere in difficoltà tutti coloro che hanno deciso di provare a dare una soluzione. Non tanto per la domanda in sé, quanto per il poco tempo a disposizione e per la necessità immediata di individuare cosa c’è che non va rispetto al resto.

La domanda è molto semplice: ci sono tre hamburger apparentemente uguali, ma lo sono realmente? La risposta è no, ed è proprio su questo tema che si basa tutto il test del QI. Ti verranno dati solamente 8 secondi per riuscire a dare una soluzione definitiva e scoprire se il tuo cervello è abbastanza allenato per poter riuscire a risolvere problemi di questo tipo. E se non ce la fai, non ti preoccupare: solamente il 15% di chi ci ha provato ne è venuto a capo.

Test del QI: qual è la differenza tra i tre hamburger

Per poter risolvere questo test del QI, l’arma principale di cui hai bisogno è la calma. Ti devi mettere in una posizione comoda, lontano dalle distrazioni e pronto per analizzare l’immagine. Andiamo a vederla subito: ci sono tre hamburger posti a distanza uguale. All’apparenza sono tutti uguali, in quanto c’è il pane, un doppio hamburger, uno strato di pomodori nella parte superiore e del cheddar colante tra una fetta di carne e l’altra.

Come può esserci qualcosa di diverso, dunque? Cerca di sforzarti e prenditi tutti gli 8 secondi per riuscire a dare una risposta al test del QI. Che come ti abbiamo già anticipato, è più complicato di quello che possa sembrare all’apparenza. Guarda bene ogni singolo panino, cerca di analizzare anche il dettaglio più minuzioso e apparentemente invisibile all’occhio umano.

Se ancora stai leggendo, è perché probabilmente non sei riuscito a risolverlo. Allora ti diamo noi la soluzione. Quello che devi fare è concentrarti sui semi di sesamo nella parte superiore del pane. Quello a sinistra ne ha uno in meno, all’incirca nella parte centrale. Ti sembrerà ovvio ora, ma è proprio questo il trucchetto di questo test del QI.