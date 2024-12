Test per il QI impossibile, solo il 4% lo risolve: se ci riesci, sei un genio

Ti ritieni una persona intelligente? Sai usare la logica e la vista in maniera sagace e non ti fai sfuggire mai nulla? Allora è giunto il momento di metterti alla prova, con un test del QI tra i più difficili che potrai trovare su tutto il web. Tutto quello che devi fare è analizzare per bene l’immagine che trovi qui sopra, oppure cliccare su questo link per vederla a schermo intero.

Ti dò 5 secondi di tempo per analizzare ogni singolo dettaglio che compone la foto. Cosa devi fare? Trovare l’errore. Ebbene sì, nonostante all’apparenza sembri un semplice disegno, c’è in realtà un elemento che non è come dovrebbe essere. Ti avvisiamo che non sarà così semplice, solamente il 4% di chi ci ha provato è giunto alla soluzione finale. Se non ci riuscirai, ti spiegheremo noi l’inghippo.

Test per il QI: ecco la soluzione finale

Se sei arrivato fin qui, molto probabilmente avrai già trovato una tua soluzione oppure ti sarai arreso. Ma guardiamo un’altra volta per bene l’immagine. C’è una donna su una pista di ghiaccio che sta pattinando, con abiti invernali. E sembra essere anche piuttosto brava, considerando che mentre sorride riesce a fare una figura su una sola gamba. Intorno a lei ci sono dei seggiolini per spettatori.

Tutto normale dunque, no? Considerando che si tratta di un test del QI, ovviamente deve esserci l’errore. E di solito non viene individuato così facilmente. Se proprio non ce l’hai fatta, allora ti diamo noi la soluzione.

Guarda bene i pattini, vedi che c’è qualcosa che non va? La donna sta pattinando sul ghiaccio, ma quelli sono pattini a rotelle. Dovrebbero esserci delle lame. Ecco spiegato l’errore. Ora che l’hai notato, penserai a quanto era ovvio e banale. Ma i test del QI e la loro difficoltà stanno proprio in questo, allenare il cervello per riuscire a “scansionare” ogni singolo dettaglio. Anche quello più banale e che all’apparenza passa in secondo piano.