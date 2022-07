The Boys 3, il finale è disponibile da oggi su Prime Video

The Boys 3 è arrivato al finale di stagione, che chiude il cerchio delle ultime avventure dei Boys contro le folli manie di potere di Patriota. Quest’ultimo è l’emblema dell’uomo traviato nel suo essere più profondo dal delirio di onnipotenza derivato dai propri poteri.

I Boys guidati da Butcher vedono la possibilità di vendicarsi di Patriota sempre più vicina, o forse è la loro voglia di vendetta che ormai ha superato il limite ed è diventata pura ossessione, portandoli a rischiare più del dovuto nell’attacco al supereroe e la Vought. Gli ultimi due episodi portano alla perfetta conclusione dei fatti di questa stagione. Ma la storia non finisce qui: una season 4, infatti, è già in programma e le riprese inizieranno ad agosto.

Il finale di The Boys 3 è disponibile su Prime Video da oggi, 8 luglio, e di seguito è possibile dare un’occhiata al teaser trailer che ne anticipa alcune immagini.

Questa la sinossi della stagione in corso della serie: “È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i THE BOYS vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy”.

Sarà interessante scoprire come si concluderanno le vicende del modo in cui gli sceneggiatori manterranno alto l’hype con un finale “aperto”, di cui siamo già certi vista la notizia ufficiale del rinnovo della serie. Sulla piattaforma Amazon sono disponibili anche le due stagioni precedenti, per cui chiunque fosse abbonato ad Amazon Prime ha la possibilità di cimentarsi in una vera e propria maratona di una delle serie più preziose del catalogo.