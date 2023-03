The Last of Us, 5 serie TV simili al dramma post-apocalittico di HBO

Dal celebre videogioco The Last of Us, molto apprezzato da pubblico e critica sin dal debutto, HBO ha tratto una serie TV che sembrerebbe aver lasciato allo stesso modo delle sensazioni positive. La storia va di pari passo a quella raccontata nel titolo uscito originariamente su PlayStation 3, e segue l’avventura di Joel ed Ellie in un mondo sull’orlo del collasso a causa di un’epidemia che ha sterminato gran parte dell’umanità.

Chiunque stesse cercando qualcosa che somigli a The Last of Us da guardare sul piccolo schermo, ecco allora 5 serie TV simili per tematiche e ambientazione!

5 serie TV da vedere se ti è piaciuta The Last of Us

Da zombie famelici a situazioni catastrofiche, ecco gli show da non perdere se hai apprezzato la serie HBO.

Fear the Walking Dead

Disponibile su Prime Video, Fear the Walking Dead si propone come prequel della nota serie sugli zombie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Infatti, lo show mostra lo scoppio dell’epidemia e le prime fasi di quella che è una nuova era per i pochi esseri umani sopravvissuti. Il panico che si scatena in città, le persone che cercano di scappare, i primi infetti… le scene dell’episodio 1 di The Last of Us ricordano tantissimo lo spin-off di The Walking Dead. Con sette stagioni all’attivo e un’ultima in arrivo, Fear the Walking Dead potrebbe essere la serie ideale per coloro che cercano serie TV simili a The Last of Us!

The Rain

Qui non abbiamo zombie, ma, come lascia intuire il titolo stesso, è la pioggia a minacciare l’esistenza dell’uomo. Un virus infatti si è diffuso per mezzo di essa, e i pochi sopravvissuti hanno paura di uscire allo scoperto. Un giorno, però, due fratelli abbandonano il bunker in cui erano stati lasciati e, tra i resti della civiltà scomparsa, intraprendono una missione piena di pericolo insieme ad altri coraggiosi superstiti. La serie, composta da tre stagioni, è disponibile su Netflix.

Non siamo più vivi

Si torna a parlare di zombie con Non siamo più vivi, serie coreana che a inizio 2022 è riuscita a tenere con il fiato sospeso tantissimi abbonati Netflix (l’abbiamo inserita tra le migliori serie Netflix del 2022). L’epicentro dell’epidemia è un liceo che in poche ore diventa la zona rossa: gli studenti che riescono a salvarsi si barricano nelle aule e aspettano qualcuno mandato dal governo per soccorrerli. Ben presto, in città c’è una carneficina perché il virus dilaga e gli zombie sembrano inarrestabili. Visto il successo, la serie Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione, ma ancora non c’è una data d’uscita ufficiale.

Sweet Tooth

Un’altra serie di successo Netflix rinnovata per una seconda stagione è Sweet Tooth, che segue le vicende di un bambino metà umano e metà cervo, Gus, alla ricerca della propria madre. Sul suo cammino incontrerà Jeppers, un senzatetto solitario che finisce per legarsi al ragazzo e decide di accompagnarlo. Proprio come The Last of Us, la serie propone allo spettatore un’ambientazione post apocalittica, tra rovine, piccole comunità e la natura che ha preso il sopravvento.

Black Summer

Altra serie a tema zombie è Black Summer, che si pone come prequel delle 5 stagioni di Z Nation. Lo show, disponibile su Netflix, racconta le vicende di un gruppo di estranei unitisi per sopravvivere e fare ritorno ai propri cari, nei primi giorni bui di un’apocalisse zombie. A differenza di Z Nation, Black Summer punta su un tono più cupo e serio, abbandonando il trash che contraddistingueva il fratello maggiore; inoltre è una serie godibile in maniera a sé stante, in quanto non va a riprendere nessuno dei personaggi visti nell’altro show.

Avete visto qualcuna di queste serie?