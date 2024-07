"The Meme Games" è la meme coin delle Olimpiadi di Parigi 2024! Sarà la prossima meme coin a fare 100x?

Una nuova meme coin del settore GameFi – The Meme Games (MGMES) – ha iniziato bene la sua prevendita, raccogliendo oltre $ 125.000 in poche ore.

Non sorprende che la forte domanda iniziale abbia attirato l’attenzione degli influencer del mondo crypto e dei trader italiani, molti dei quali sono alla ricerca di nuove meme coin da acquistare alla luce della bull run in corso.

Che cosa è The Meme Games?

The Meme Games è il progetto crypto che porterà lo spirito delle prossime Olimpiadi del 2024 nel mercato delle meme coin. In effetti, circolano voci secondo cui potrebbe diventare la meme coin ufficiale per le Olimpiadi di Parigi di quest’anno.

Inoltre, viene pubblicizzato come un meme token di GameFi che potrebbe seguire le orme di Notcoin e Hamster Kombat, grazie al suo gameplay adatto ai principianti.

Gli investitori devono semplicemente acquistare i token MGMES durante la prevendita per partecipare a questa battaglia di atleti-meme. Possono scegliere il contendente che preferiscono tra le 5 opzioni: l’americano Doge, il francese Pepe, il tedesco Brett, l’italiano Turbo e l’inglese WIF.

I giocatori riceveranno un bonus del 25% sul loro acquisto in prevendita se il concorrente selezionato vincerà l’evento. Inoltre, i giocatori possono competere quante volte vogliono semplicemente acquistando token MGMES aggiuntivi.

Inoltre, non esiste un importo minimo di acquisto stabilito, il che significa che gli investitori possono dividere il proprio capitale investibile e massimizzare le probabilità di vincere il bonus del 25%. L’esito dei singoli eventi sarà totalmente casuale, dando ai giocatori un discreto 20% di possibilità.

I 5 contendenti vengono accuratamente selezionati nell’ambito di un’intelligente strategia di marketing. In particolare, questi atleti rappresentano alcune delle meme coin più popolari di questo ciclo rialzista. Di conseguenza, gli esperti ritengono che i Meme Games potrebbero suscitare interesse nelle rispettive comunità, dando un notevole impulso al valore della nuova meme coin.

Premi ad alto staking, tokenomica incentrata sulla comunità

I numerosi premi in serbo per gli acquirenti non finiscono con il bonus del 25%.

Gli investitori hanno la possibilità di mettere in gioco le loro partecipazioni in prevendita, comprese eventuali vincite bonus, e accumulare un rendimento aggiuntivo.

Secondo il progetto dashboard di staking, l’attuale tasso di ricompensa è superiore al 3000%. Tuttavia, gli acquirenti devono puntare le loro partecipazioni il prima possibile, considerando che questa percentuale di rendimento è destinata a diminuire nel tempo.

La tokenomica incentrata sulla comunità del progetto ha impressionato anche gli investitori intelligenti, in particolare il fatto che non sia stata effettuata alcuna allocazione separata per il team o alcuna vendita privata.

Infatti, il 57,3% della fornitura di token è stata resa direttamente disponibile alla community sotto forma di prevendita, premi di staking e vincite bonus. Il resto è stato riservato ai fondi del progetto, al marketing e per fornire liquidità sugli scambi dopo il lancio.

Infine, il contratto intelligente MGMES è stato verificato da Solid Proof. Secondo il report pubblicato sul sito web del progetto, lo smart contract non presenta alcuna vulnerabilità o rischio di centralizzazione che potrebbe mettere a rischio i fondi dei clienti.

Gli investitori che desiderano saperne di più sul progetto possono verificarlo leggendo il suo white paper o seguire i canali sociali di X e Telegram.

MGMES potrebbe essere la prossima meme coin a fare 100x?

Come accennato in precedenza, alcuni trader intelligenti hanno indicato The Meme Games come la prossima meme coin da 100x.

In effetti, questo obiettivo non è fuori portata, soprattutto per i primi acquirenti in prevendita. Dopotutto, i prossimi Giochi Olimpici di Parigi porteranno sicuramente MGMES sotto i riflettori. Come accennato, già circolano voci secondo cui potrebbe essere la meme coin ufficiale per le Olimpiadi del 2024.

In ogni caso, si prevede che la nuova meme coin vedrà una forte domanda, come risulta evidente dalle sue prime prestazioni di prevendita.

Innanzitutto, il lancio dei Meme Games su DEX è previsto per il 10 settembre. A quel punto il mercato delle criptovalute sarebbe probabilmente nel bel mezzo di una corsa al rialzo.

In secondo luogo, si prevede che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse a settembre, il che probabilmente porterà un flusso di liquidità a gemme a bassa capitalizzazione come The Meme Games.

Come sempre, i primi investitori saranno quelli che trarranno i maggiori benefici.