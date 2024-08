The Meme Games token punta a diventare la nuova Pepe coin - Ecco come

L’estate è arrivata e non ci sono solo il caldo e le Olimpiadi di Parigi ad aspettarci.

Le meme coin stanno prendendo d’assalto il mercato crypto. Tra queste The Meme Games ($MGMES) sta segnando il passo con la sua presale di successo.

Questo esperto ritiene che $MGMES potrebbe “aumentare di valore”

Dato il suo lancio tempestivo durante i Giochi Olimpici, The Meme Games ha avuto un caloroso benvenuto sul mercato.

“Abbi un po’ di coraggio e guarda queste minuscole meme coin aumentare di valore.”

Questa è stata l’osservazione di apertura del famoso trader di criptovalute ClayBro, che pensa The Meme Games potrebbe vedere enormi guadagni.

Prevede inoltre che il progetto abbia un potenziale a lungo termine.

E non è solo ClayBro a fornire previsioni entusiasmanti.

Ad esempio, l’importante canale YouTube 99Bitcoins è andato ancora oltre affermando che la crypto potrebbe fare 100x.

Il progetto ha suscitato molto scalpore anche tra gli investitori.

Secondo gli ultimi dati, finora la prevendita ha raccolto finanziamenti per oltre $ 300.000.

Tuffati nella corsa dei 169 metri di The Meme Games e ricevi un bonus del 25%!

Ai vostri posti, pronti, via!

Ogni investitore ottiene la possibilità di un bonus del 25% quando acquista la prevendita di The Meme Games.

Dopo ogni acquisto, ha luogo una gara di 169 metri e gli investitori possono scegliere quale atleta ritengono vincerà.

Il roster presenta cinque iconici personaggi delle meme coin, ciascuno con un set di abilità unico.

Ma per livellare il campo di gioco, tutti i personaggi hanno una probabilità del 20% di vincere.

I cinque personaggi in questione sono Pepe, Doge, Brett, Turbo e Dogwifhat.

Ed ecco la parte interessante: non esiste un investimento minimo prevendita. Ciò significa che i trader possono massimizzare le loro possibilità di vincita. In teoria, potrebbero dividere il loro investimento in parti più piccole, calcolando una media delle possibilità di vincere il bonus. E c’è di più. Gli investitori in prevendita possono mettere in staking i loro token.

Tuttavia, l’APY di staking diminuirà nel tempo, quindi coloro che cercano di massimizzare i propri rendimenti devono agire rapidamente.

Le meme coin sono le principali crypto che guadagnano di più nel settore

All’inizio della settimana si è verificato un crollo finanziario globale a causa dei timori di un’imminente recessione.

I trader hanno improvvisamente ridotto il rischio dalle loro posizioni, facendo crollare i prezzi a velocità record.

Solo lunedì sono avvenute liquidazioni di criptovalute per oltre 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, un paio di sviluppi macroeconomici favorevoli hanno ribaltato l’orientamento del mercato, e le cose ora stanno migliorando.

I prezzi su tutta la linea hanno iniziato a salire e le meme coin stanno aprendo la strada.

Mercoledì, l’account di analisi Degen News ha evidenziato che le sette criptovalute con le migliori prestazioni erano tutte meme coin.

Non è la prima volta. Le meme coin sono state un punto di discussione centrale sin dal lancio di Pepe nel 2023.

Ma ora, The Meme Games sta emergendo come uno dei principali contendenti.

Portando lo spirito olimpico nel mondo crypto, $MGMES ha oggi il massimo potenziale virale. Ciò potrebbe consentirle di sovraperformare facilmente le sue controparti di meme coin nei prossimi mesi.