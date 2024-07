The Meme Games token supera i $ 200.000 in prevendita: potrebbe essere la prossima meme coin a fare 100x?

Le meme coin sono tornate sotto i riflettori e The Meme Games (MGMES) sta rubando la scena.

Questo nuovo token ha superato i 200.000 dollari in prevendita in soli tre giorni.

E con i trader italiani che ora si contendono una parte dell’azione, $MGMES potrebbe essere proprio la crypto emergente che tutti stavano aspettando quest’estate.

Partecipa alle Olimpiadi delle criptovalute con The Meme Games

The Meme Games non è solo un’altra crypto per i degen.

Si tratta di una vera e propria “Crypto Olimpica” in cui i tuoi personaggi meme preferiti si scontrano per la supremazia.

Immagina questo: Doge, Pepe, dogwifhat, Brett e Turbo, tutti in fila ai blocchi di partenza della corsa di 169 metri.

Basta comprare i token MGMES, scegliere il tuo campione ed entrare nel vivo dell’azione del gioco.

Se il tuo atleta meme vince, riceverai un bonus del 25% sul tuo acquisto in MGMES.

Ad esempio, se acquistassi 10.000 MGMES scegliendo Brett come campione, e Brett vince la gara, ti ritroverai con 12.500 MGMES.

È un buon affare solo per un po’ di divertimento e un piccolo investimento.

Se ciò non bastasse i trader hanno l’opportunità di mettere in staking i token e guadagnare rendimenti annuali stimati del 1,749%.

Questo rendimento diminuirà man mano che gli investitori impegnano più token, quindi prima entri, maggiore sarà il tuo rendimento potenziale.

Ogni decisione conta nel mondo dei Meme Games.

Il successo esplosivo delle prevendite pone le basi per il lancio di MGMES

Parliamo di un inizio col botto.

The Meme Games ha già raccolto oltre $ 200.000 da quando la sua prevendita è iniziata all’inizio di questa settimana.

Al momento, gli investitori possono comprare i token MGMES per soli $ 0,009 ciascuno.

Quindi, un investimento di $ 1.000 otterrà ben 111.111 token.

E il team di sviluppo sta semplificando il coinvolgimento, accettando ETH, BNB, USDT e pagamenti con carta.

Ma la prevendita non durerà per sempre.

Terminerà l’8 settembre e poi uscirà sul mercato aperto con una quotazione DEX il 10 settembre.

Ciò segnerà la prima volta che le forze di mercato determineranno il valore di MGMES.

I primi investitori potrebbero vedere enormi guadagni se la domanda dovesse aumentare vertiginosamente dopo che il token avrà raggiunto gli scambi.

In aggiunta, gli sviluppatori hanno messo da parte il 10% della fornitura totale di token per la liquidità.

Ciò significa che quando MGMES raggiungerà il mercato aperto, ci saranno molti token per attenuare gli aumenti di prezzo.

E c’è anche una quota del 15% dell’offerta destinata al marketing.

Chiaramente, il team di Meme Games sta facendo tutto il possibile per garantire un lancio forte.

Le potenzialità del token di The Meme Games

Il successo iniziale della prevendita sta aiutando questo progetto a creare un seguito sui social media, Twitter e Telegram.

La ciliegina sulla torta è che le vere Olimpiadi stanno per iniziare a Parigi.

Mentre il mondo è travolto dalla febbre dello sport, The Meme Games è perfettamente posizionata per catturare quell’entusiasmo e tradurlo in finanziamenti in prevendita.

The Meme Games sarà all’altezza di tutto questo clamore iniziale?

Solo il tempo lo dirà, ma con tutto questo clamore, potrebbe essere proprio la prossima crypto di successo del mercato delle meme coin.