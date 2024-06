The Sandbox ora vale 1 miliardo di dollari grazie ai nuovi finanziamenti

The Sandbox, la piattaforma di gioco del metaverso su Ethereum, ha annunciato nella giornata di mercoledì di aver raccolto 20 milioni di dollari in cambiali convertibili per una valutazione di 1 miliardo di dollari.

Ciò rende il progetto a lungo termine l’ultimo “unicorno” (ovvero i progetti che hanno una valutazione di almeno 1 miliardo di dollari) nel settore delle crypto

L’ultimo round di finanziamento è stato guidato da Kingsway Capital e Animoca Brands; Animoca, un’importante società di investimenti del metaverso, è anche la società madre della società operativa di The Sandbox, Bacasable Global Limited.

Al round hanno partecipato anche LG Tech Ventures e True Global Ventures. “Siamo profondamente onorati del continuo impegno per la visione di The Sandbox e siamo incredibilmente entusiasti del futuro dei giochi con contenuti componibili generati dagli utenti”, ha affermato il co-fondatore e presidente esecutivo di Animoca Yat Siu, in una nota.

Con i nuovi finanziamenti, il team di sviluppo di The Sandbox ha affermato che le sue priorità principali includono il miglioramento degli strumenti di creazione, l’aggiunta di nuove funzionalità social e di gioco e lo sviluppo di una versione mobile prevista per il 2025.

The Sandbox è uno dei giochi blockchain più importanti, grazie alle partnership con oltre 400 celebrità e marchi, tra cui Snoop Dogg, Gucci e Paris Hilton, e alla domanda precedentemente immensa di terreni in-game venduti tramite NFT.

In passato, alcuni utenti hanno pagato anche 450.000 dollari in criptovalute per un terreno vicino alla villa nel metaverso di Snoop Dogg nel 2021. Il token SAND del gioco su Ethereum rimane una delle 100 criptovalute più preziose al mondo in base alla capitalizzazione di mercato, secondo i dati di CoinGecko.

Tuttavia, il prezzo dei suoi terreni NFT è diminuito drasticamente da quando l’hype del metaverso ha raggiunto il picco all’inizio del 2022, da 3,9 ETH ($ 11.700) a 0,08 ETH ($ 300) di oggi.

“La nostra missione in The Sandbox è quella di sviluppare strumenti e tecnologie creativi che portino equità e nuove opportunità per tutti i tipi di creatori nel metaverso aperto”, ha affermato il co-fondatore e CEO di The Sandbox Arthur Madrid in un comunicato.