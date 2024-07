Threads festeggia il primo anno di vita con 175 milioni di utenti attivi

Threads, la piattaforma di microblogging lanciata da Meta lo scorso anno, sfruttando il malcontento generale dell’acquisizione di X da parte di Elon Musk festeggia i primi 12 mesi di vita con un dato decisamente significativo, 175 milioni di utenti attivi al mese. Il numero è decisamente buono essendo una nuova app in un settore in cui, nonostante tutto Twitter, anzi X domina, e che fa seguito ai 100 milioni di utenti che registrati nei primi 5 giorni. In Europa e in Italia il social è stato reso disponibile con qualche mese di ritardo, a dicembre, per rispettare la normativa europea.

Threads è stato lanciato il 5 luglio 2023 con diverse funzionalità mancanti sfruttando l’onda del dissenso verso le nuove regole di X, ma col tempo in Meta hanno ben lavorato per rendere la app al passo coi tempi. La piattaforma ora dispone di una versione web, traduzione integrata, ricerca cronologica, rapido cambio account, tag, un’API e persino l’integrazione con il Fediverso.

I 175 milioni di utenti attivi dicono tanto sulla salute di Threads ma non tutto. Jasmine Enberg, analista di Emarketer rimarca infatti che “175 milioni sono una cifra importante, ma ciò non riflette necessariamente il numero di persone che aderiscono al servizio quotidianamente o il tempo che trascorrono“. Debra Aho Williamson analista di Sonata Insights aggiunge: “Quando è stato lanciato Threads, X era in difficoltà, ma X ha resistito sorprendentemente bene. Le discussioni sportive e politiche sono ancora molto attive tra gli utenti“.

Per festeggiare il primo anniversario di Threads, Meta ha rilasciato un aggiornamento per l’app mobile che aggiunge icone personalizzate. Oltre all’icona predefinita, gli utenti potranno scegliere tra cinque nuove icone. Verrà sbloccata una nuova icona al giorno e tutte rimarranno disponibili fino al 12 luglio 2024. La cosa bella di queste icone è che sono state realizzate dalla community di Threds.