Ticwatch Pro 5 in doppio sconto su Amazon: ne rimangono pochissimi

Ecco uno degli smartwatch più richiesti sul mercato e che oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Ticwatch Pro 5, al momento disponibile su Amazon a soli 144 euro grazie ad uno sconto del 49% ed un ulteriore coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Ticwatch Pro 5: tutte le specifiche tecniche

Il Ticwatch Pro 5 è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l’ultima versione di Wear OS di Google.

Innanzitutto questo dispositivo garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide grazie ad una memoria RAM da 2 GB e una memoria ROM da 32 GB. In più è possibile utilizzarlo per il pagamento NFC in quanto supporta Google Pay e Google Wallet.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie alla corona rotante, completata da un soddisfacente feedback aptico grazie al quale puoi scorrere per cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità, con un solo dito o anche con i guanti. Questo vuol dire che la corona ti offre un controllo senza sforzo ma versatile in qualsiasi momento.

Per finire, con la nuova tecnologia di ricarica rapida, puoi caricare facilmente l’orologio dallo 0 al 65% in soli 30 minuti.

