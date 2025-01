TikTok bandito negli USA: Xiaohongshu e Lemon8 conquistano il mercato

Xiaohongshu e Lemon8, due emergenti app social cinesi, stanno rapidamente conquistando terreno negli Stati Uniti mentre TikTok, anch’esso di proprietà di ByteDance, si trova a fronteggiare un possibile bando imminente. Entrambe le piattaforme stanno scalando le classifiche di download su iPhone, segnando un’evoluzione significativa nel panorama dei social media.

Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato che TikTok sarà dichiarato illegale entro una settimana, a meno che ByteDance non ceda le sue operazioni statunitensi. In questa fase di incertezza, Xiaohongshu, conosciuta anche come “RedNote” o “Piccolo libro rosso”, è diventata un punto di riferimento per gli utenti in fuga da TikTok. Questa piattaforma, che integra foto, video e aggiornamenti con funzionalità di e-commerce tramite live streaming, ricorda molto Instagram. Durante questa settimana, è diventata l’app gratuita più scaricata su iOS e ha raggiunto la top 10 sul Google Play Store.

Lanciata a Shanghai nel 2013, Xiaohongshu è particolarmente popolare tra le comunità di lingua cinese all’estero e offre anche una versione in inglese. Il successo crescente di questa piattaforma ha spinto ByteDance a introdurre Lemon8 nel 2020, un’app strutturata in modo simile. Secondo i dati di Sensor Tower, Lemon8 ha registrato un aumento del 300% nei download su iOS e Android nell’ultima settimana, raggiungendo il primo posto tra le app gratuite più scaricate su iPhone il 13 gennaio.

Un aspetto interessante è la crescente diffusione di contenuti in lingua inglese su Xiaohongshu, dove l’hashtag #tiktokrefugee ha superato i 25 milioni di visualizzazioni. Molti video invitano gli utenti di TikTok a migrare verso Xiaohongshu, sfruttando anche strumenti di intelligenza artificiale per creare messaggi in mandarino e inglese.

Sostenuta da colossi come Alibaba e Hongshan, Xiaohongshu è considerata dagli analisti un’app in forte crescita, con previsioni di raddoppio dell’utile netto a oltre un miliardo di dollari per l’anno fiscale 2024. Rappresentando una delle poche realtà digitali cinesi non quotate in borsa, la piattaforma continua a consolidare la sua posizione nel mercato globale.