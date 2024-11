TikTok cambia le regole: importanti modifiche in arrivo per gli utenti

TikTok è di gran lunga il social network più amato ed utilizzato del momento. Ogni giorno, milioni di utenti si connettono per poter scorrere tra centinaia di video in formato verticale. Di ogni genere e messi a disposizione tanto da aziende quanto da content creator. Un successo, quello ottenuto da ByteDance, che non sembra volersi fermare. Non mancano però le controversie, legate soprattutto all’utilizzo che i più giovani fanno dell’applicazione.

Tanto che più volte in passato la piattaforma è finita nel mirino di enti governativi nazionali ed internazionali, che hanno invitato l’azienda cinese ad apportare modifiche alle proprie regole. È successo anche negli ultimi giorni, tanto che nel corso dell’ultimo Forum di TikTok, è stato comunicato ufficialmente l’arrivo di nuovi aggiornamenti. Con alcune novità che tutti dovranno rispettare sin da subito.

Nuove regole di TikTok: ecco che cosa cambia

L’ultimo European Safety Forum di TikTok tenutosi nel Dublin Transparency & Accountability Center ha dato modo alla piattaforma di ByteDance di celebrare il superamento dei 175 milioni di utenti mensili in Europa e di annunciare le nuove regole a salvaguardia dei propri utenti.

La prima grossa modifica riguarda la verifica dell’età: bisognerà avere almeno 13 anni per creare un account. Per i controlli, sono stati inseriti diversi sistemi di verifica che opereranno sia in fase di registrazione che durante l’utilizzo del servizio. Spazio poi alla modifica di alcuni filtri a salvaguardia degli adolescenti. Per via di una preoccupazione sempre maggiore espressa dai genitori in merito agli effetti che modificano l’apparenza dell’utente e ne mostrano uno stato alterato.

Infine, sarà presto disponibile una vera e propria guida per i creator. Ossia un vademecum con alcune informazioni che possono tornare utili a tutti coloro che creano contenuti da pubblicare all’interno del social network. L’obiettivo, afferma TikTok, è di: “Promuovere una cultura dell’autenticità, del rispetto e del supporto. Solo così potremo dar vita ad un mondo digitale dove ognuno si può sentire libero di essere sé stesso“.